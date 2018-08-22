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TESK'ten "naylon poşet" açıklaması: 1 Ocak'tan itibaren parayla satılacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Naylon poşetleri hayatımızdan tamamen çıkartmaya en kısa sürede başlamalıyız. File, bez torba gibi ürünler bir defaya mahsus olmak üzere işletmeler tarafından müşterilere hediye edilmeli. Naylon poşetlerin kullanımını azaltmak için 1 Ocak 2019'dan itibaren parayla satılmasını destekliyoruz" ifadesini kullandı

22.08.2018 - 19:33 | Güncelleme: AA

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yazılı açıklamasında, marketlerde verilen naylon poşetlerin yeni yıl itibarıyla paralı olacağını hatırlatarak, naylon poşetlerin ham maddesi petrol türevleri olduğundan uygulamanın 1 milyar doların üzerinde bir cari açığın önlenmesine de yardımcı olacağını bildirdi.

Geri dönüşümü zor olan plastik poşetlerin çevreye verdiği zarara dikkati çeken Palandöken, "Naylon poşetlerin kullanımını azaltmak için 1 Ocak 2019'dan itibaren parayla satılmasını destekliyoruz. Bu durum hem kullanımı azaltacak hem de çevreye verilen zararı en aza indirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, file, bez torba ve kese kağıdı gibi çantaların günlük hayatta şimdiden kullanmaya başlanması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Naylon poşetleri hayatımızdan tamamen çıkartmaya en kısa sürede başlamalıyız. File, bez torba gibi ürünler bir defaya mahsus olmak üzere işletmeler tarafından müşterilere hediye edilmeli. Yıl içerisinde naylon poşet için yaptıkları harcamayı bez torba ve file için de rahatça yapabilirler. Bunun için ek bir ücrete gerek yoktur. Bu tür file ve bez torbaları sadece alışverişe çıkarken değil normal zamanda da yanımızda bulunması gerekir. Üzerinde yaşadığımız bu dünya ve bu ülke bizim. Onu kirletmek demek geleceğimizi kirletmek demektir. Bu konuda duyarlılık oluşturmak, komşumuzu akrabamızı da uyarmak gerekiyor. Ülke olarak bu dönüşüm bilincine kavuşmamız başta ekonomimize, doğamıza ve sağlığımıza da olumlu geri dönecektir."

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