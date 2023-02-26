TEŞKİLAT'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?



Başarılı geçen operasyonun ardından Frederick’i alan ekip, çıkış planını uygularken çatışmanın ortasında kalıyor. Efkar’ın namlusunun hedefinde olan Hartley için tehlike çanları çalmaktadır. Savunma sanayisine karşı bir tehdit olacağı bilgisine ulaşan ekip ise vakit kaybetmeden operasyona başlama kararı alır.



Hartley’e ulaşmaya çalışan Ömer, Hasan Atmaca’yla ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşır. Efkar’ın Hartley planı sonucunda karşısına çıkan kişi beklemediği birisi olacaktır. Hartley ve Efkar arasındaki savaşı başlatacak düğüm, artık kopmak üzeredir!