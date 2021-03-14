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Teşkilat dizisi oyuncuları kimler? Teşkilat dizisi konusu nedir? Teşkilat dizisi hakkında

Teşkilat dizisi TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. MİT'in deneyimlerini konu alan dizinin oyuncu kadrosu da bir o kadar güçlü. İşte Teşkilat dizisi oyuncuları ve konusu haberimizde...

Teşkilat dizisi oyuncuları kimler? Teşkilat dizisi konusu nedir? Teşkilat dizisi hakkında

Teşkilat oyuncuları kimler? Teşkilat dizisi konusu nedir? Dizinin izleyicileri tarafından merak konusu oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizide MİT'in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler ve İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmeler de izleyicisi ile buluşuyor.

TEŞKİLAT OYUNCULARI KİMLER?

Teşkilat dizisinin başrolünde, Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer alıyor.

TEŞKİLAT FİLMİNİN KONUSU

Sınır ötesi operasyonlarda adeta destan yazan İHA ve SİHA’ların merkezine bir saldırı düzenlenir. Saldırıda ülkenin güvenliğini sağlayan mühendisler öldürülür ve merkezde bulunan önemli bilgiler çalınır. Saldırıyı düzenleyen karanlık yapıyla daha etkin mücadele için bir tim kurulmasına karar verilir ve bu görev teşkilatın en kıdemli isimlerinden Mete Bey’e verilir.

Birçok gizli operasyona imza atacak ve çalınan bilgilerle kurulacak hain tuzakları önleyecek bu tim için, her biri alanında uzman, ülkenin en başarılı istihbaratçıları seçilir. Ancak görevi kabul etmeleri için çok önemli bir şart vardır: Ölmeyi kabul etmeleri! Hepsi resmi olarak ölecek ve cenaze merasimleri yapılacaktır! En yakınları da dahil olmak üzere kimse yaşadıklarını bilmeyecektir. Vatan için çok önemli bu görevi kabul eden herkes; aileleri ve kendilerini tanıyanlar için, artık birer ölü olacaktır…

Mete Bey ekipte yer almasını düşündüğü isimlere tek tek ölmeyi teklif eder. Ekip üyeleri içlerindeki vatan sevdasıyla arkalarında ailelerini bırakarak bu teklifi kabul ederler. Artık, kimsenin varlıklarını bilmediği insanlar olarak görevleri, İHA-SİHA merkezine baskın düzenleyen teröristleri ve onların işbirlikçilerini ortaya çıkararak, şehit edilen mühendislerin intikamını almaktır. Vatan uğruna ‘yaşarken ölen’ bu ekip, yaşadıklarını hiç kimseye belli etmeden zorlu operasyonlara imza atacaklardır. Bir yandan da geride bıraktıkları sevdiklerinin hayatlarını uzaktan izleyecek, yanlarında olamasalar da ellerini tutmaya çalışacaklardır…

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