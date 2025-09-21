TEŞKİLAT 149. BÖLÜM ÖZETİ

Düşmanlar bir bir yenildikçe, karanlığın içinden yeni tehlikeler yükselmeye devam ediyor. Her defasında hain planları boşa çıkaran Teşkilat, bu kez hiç olmadığı kadar büyük bir savaşın eşiğinde.

Ekibe katılan Eylül ve Buğra ile birlikte, göreve başlayan Başkan Cevher de güce güç katıyor. Bu birliktelik, düşmanın gerçek amacını açığa çıkarmak için verilen mücadeleyi daha da büyütürken; Korkut kendi yolculuğunda geçmişin izleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor.