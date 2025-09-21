Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimler? İşte Teşkilat 6. sezon oyuncuları ve dizi karakterleri
TRT 1'in TIMS&B imzalı dizisi Teşkilat yeni sezonu ile ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Pazar günleri yayınlanan dizi, bu akşam 6. sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı dizinin altıncı sezonunda kadroya yeni isimler dahil oldu. Yapıma katılan yeni oyuncuları öğrenmek isteyen izleyiciler ise bu noktada ''Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimler, kadroya hangi oyuncular katıldı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Teşkilat 6. sezon oyuncuları ve yeni karakterlerin isimleri...
TRT 1 ekranlarının aksiyon, istihbarat ve dram türündeki dizisi Teşkilat yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer, Murat Han gibi isimleri buluşturan dizinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı. Yeni isimlerin hikayenin seyrini nasıl etkileyeceği ve hangi karakterlerle senaryoya dahil olacakları merak konusu oldu. Peki, Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimler, kadroya hangi oyuncular katıldı? İşte Teşkilat 6. sezon oyuncu kadrosu ve dizi karakterleri…
TEŞKİLAT YENİ SEZONU AÇIYOR
TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisi, 21 Eylül 2025 Pazar akşamı yeni sezon ilk bölümüyle ekranlara geliyor.
Başrolünde Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı Tims&B imzalı dizi, 6. sezonda yeni oyuncuları ile izleyici karşısına çıkıyor.
TEŞKİLAT YENİ SEZON OYUNCULARI BELLİ OLDU
Yönetmenliğini Burak Arlıer ve Emre Sefer’in üstlendiği, senaryosunu Teşkilat Yazı Grubu’nun yazdığı Teşkilat dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil oldu.
6. sezonda kadroya Rabia Soytürk, Bülent Polat, Serhat Tutumluer, Asena Girişken, Erkan Bektaş, Buçe Buse Kahraman ve Yeliz Şar katıldı.
Teşkilat oyuncuları arasına katılan yeni karakterler, dizide dengeleri değiştirecek ve hikayeye farklı boyutlar kazandıracak.
YENİ OYUNCULARIN DİZİDEKİ KARAKTERLERİ
Rabia Soytürk, Hilal Turhantürk karakteriyle hikayeye yeni bir soluk getirecek.
Uzun süredir yurtdışında bulunan Hilal’in İstanbul’a dönmesi, geçmişte kapanmamış defterlerin yeniden açılacağına işaret eder. Daha ilk adımda yolu, bitmemiş bir hikâyenin merkezinde duran Altay Yalçındağ ile kesişir. Aynı safta buluşmak zorunda kalan ikili, geçmişin izleriyle geleceğin belirsizliği arasında zorlu bir sınavla karşı karşıya kalır.
Bülent Polat, dizide Dizdar Denkel karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.
Dizdar, hiçbir örgüte bağlı olmayan ve yalnızca kendi çıkarı için hareket eden tehlikeli bir adamdır. Altay tarafından yenilgiye uğratıldığı için intikam peşine düşen Dizdar, yeni sezonda hikâyenin gerilimini artıracak. Bu sürpriz gelişme, dizinin heyecan dozunu yükseltecek.
Serhat Tutumluer, Türkiye’nin önde gelen ailelerinden birine mensup olan Rutkay Erginsoy karakterine hayat verecek.
Rutkay, hayalini kurduğu devleti kurmak amacıyla ‘Şirket’in Türkiye kolunu yönetir. Vaat edilmiş topraklar uğruna büyük planlar yapan Rutkay, soğukkanlılığı ve acımasızlığıyla izleyiciye güçlü bir karakter portresi sunacak.
Asena Girişken, Rutkay Erginsoy’un eşi Suzan Erginsoy karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
Suzan, dışarıdan bakıldığında sadık ve itaatkâr bir eş gibi görünse de asıl amacı Erginsoy servetini ele geçirmek olacaktır. Görünüşüyle güven veren ama içten içe bambaşka planlar yapan Suzan, dizinin yeni sezonuna entrika ve sürpriz boyutlar kazandıracak.
Buçe Buse Kahraman, Bahar karakterine hayat verecek.
Kaybettiği annesiyle ilgili travma yaşayan Bahar’ın yolu klinikte Korkut’la (Yunus Emre Yıldırımer) kesişir.
Erkan Bektaş, Cevher Yıldırım rolüne hayat verecek.
Buçe Buse Kahraman’ın hayat verdiği Bahar dizisinin babası olan Cevher Başkan, isstihbaratın efsane ismidir.
Yeliz Şar, Hayat karakterini canlandıracak.
Hayat, dizide kızı Bahar akıl hastanesinde tedavi gören istihbaratın efsane isimlerinden yeni başkan Cevher’in eşi olarak seyirci karşısına çıkacak.
TEŞKİLAT 149. BÖLÜM ÖZETİ
Düşmanlar bir bir yenildikçe, karanlığın içinden yeni tehlikeler yükselmeye devam ediyor. Her defasında hain planları boşa çıkaran Teşkilat, bu kez hiç olmadığı kadar büyük bir savaşın eşiğinde.
Ekibe katılan Eylül ve Buğra ile birlikte, göreve başlayan Başkan Cevher de güce güç katıyor. Bu birliktelik, düşmanın gerçek amacını açığa çıkarmak için verilen mücadeleyi daha da büyütürken; Korkut kendi yolculuğunda geçmişin izleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor.
Altay ise hainlerin kurduğu tuzaklara karşı harekete geçtiğinde, karşısına çıkan isim tüm dengeleri değiştirecek: Rutkay'ın sağ kolu Hilal. Altay ile Hilal arasındaki sarsıcı karşılaşma, onun en büyük sınavına dönüşüyor.
Her zamanki gibi düşmanlarından bir adım önde olan Teşkilat, karşısına çıkacak her türlü zorluğa hazır. Ancak bu kez savaş yalnızca sahada değil, kalplerde de verilecek.