Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2 milyar dolarlık bir fon toplamaya hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamada, Tesla, 650 milyon doları yeni öz kaynak, 1.35 milyar doları da dönüştürülebilir tahvil olmak üzere toplamda 2 milyar dolarlık fonun hedeflendiğini bildirildi.

Citibank ve Goldman Sachs tarafından organize edilen yatırımcı toplantısında konuşan Tesla CEO'su Elon Musk, söz konusu teklif kapsamında şirketin 10 milyon dolar değerindeki hissesini kendisinin satın alabileceğini söyledi.

Kaynaklar, teklifin düzenleyicilerinin ise Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Credit Suisse, Societe Generale ve Wells Fargo olacağı belirtiyor.

DEĞERİNİ 500 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK İSTİYOR

Buna göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu´na yapılan başvuruda, şirketin "alternatif finans kaynaklarını değerlendirebileceği" belirtilirken, söz konusu başvuruda Panasonic Corp'un kısa bir süre önce yatırımını durdurduğu Şangay Gigafactory 3´ün borç finansmanına dikkat çekildi.

Öte yandan, Musk'ın açıklamalarına göre, çalışmaların devam ettiği sürücüsüz araç teknolojisinin, şirketin piyasa değerini 500 milyar dolara yükseltmesi bekleniyor.

Şirket yetkilileri, yılın ikinci çeyreğinde 90-100 bin araç teslim etmeyi hedeflediklerini, yılın tamamı için ise hedefin 360-400 bin araç olduğunu açıkladı.