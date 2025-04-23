Tesla'nın net kârının düşmesinin ardından Elon Musk'tan DOGE kararı

Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönmesine yardımcı olmak için 2024 kampanyasında yaklaşık 300 milyon dolar harcayan Tesla CEO'su Elon Musk, Hükümet Verimliliği Departmanı'nı (DOGE) kurdurtmuş ve federal hükümetin boyutunu ve kapasitesini önemli ölçüde azaltma misyonuyla yönetime katılmıştı.

Tesla CEO'su Elon Musk, Salı günü şirketinin bilanço açıklamasında ise, Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı yönetmek için harcadığı zamanın Mayıs ayından itibaren 'önemli ölçüde azalacağını söyledi.

Musk açıklamasında "Başkan benden bunu yapmamı istediği sürece, haftada bir veya iki gün hükümet meselelerine zaman ayırmaya devam edeceğim" dedi.

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Musk'ın bu yorumu, şirketinin otomotiv gelirlerinde yıllık bazda yüzde 20, net gelirde ise yüzde 71 düşüş gibi hayal kırıklığı yaratan birinci çeyrek sonuçlarını açıklamasının ardından geldi.

MUSK'IN HAMLELERİ TESLA'YI ZARARA UĞRATTI

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu marka, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde aktif rol alan Musk'ın siyasi eylemleri nedeniyle protesto ve boykotlara maruz kalmıştı.

Seçim kampanyası sırasında Trump'a destek olan Musk, Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başına getirilmişti.