Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.312,13 %-0,10
        DOLAR 38,2725 %0,02
        EURO 43,6110 %-0,21
        GRAM ALTIN 4.079,72 %-1,95
        FAİZ 46,74 %1,96
        GÜMÜŞ GRAM 40,45 %0,92
        BITCOIN 93.808,00 %2,89
        GBP/TRY 50,9701 %-0,08
        EUR/USD 1,1386 %-0,31
        BRENT 68,49 %1,56
        ÇEYREK ALTIN 6.670,34 %-1,95
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tesla'nın net kârının düşmesinin ardından Elon Musk'tan DOGE kararı - İş-Yaşam Haberleri

        Tesla'nın net kârının düşmesinin ardından Elon Musk'tan DOGE kararı

        Tesla CEO'su Elon Musk, Salı günü yaptığı açıklamada, Mayıs ayından itibaren Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) ile çok daha az zaman geçireceğini söyledi. Açıklama Tesla'nın net kârının, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 71 düşüş kaydettiğinin duyurulmasının ardından geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 09:37 Güncelleme: 23.04.2025 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönmesine yardımcı olmak için 2024 kampanyasında yaklaşık 300 milyon dolar harcayan Tesla CEO'su Elon Musk, Hükümet Verimliliği Departmanı'nı (DOGE) kurdurtmuş ve federal hükümetin boyutunu ve kapasitesini önemli ölçüde azaltma misyonuyla yönetime katılmıştı.

        Tesla CEO'su Elon Musk, Salı günü şirketinin bilanço açıklamasında ise, Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı yönetmek için harcadığı zamanın Mayıs ayından itibaren 'önemli ölçüde azalacağını söyledi.

        Musk açıklamasında "Başkan benden bunu yapmamı istediği sürece, haftada bir veya iki gün hükümet meselelerine zaman ayırmaya devam edeceğim" dedi.

        REKLAM

        Musk'ın bu yorumu, şirketinin otomotiv gelirlerinde yıllık bazda yüzde 20, net gelirde ise yüzde 71 düşüş gibi hayal kırıklığı yaratan birinci çeyrek sonuçlarını açıklamasının ardından geldi.

        MUSK'IN HAMLELERİ TESLA'YI ZARARA UĞRATTI

        ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu marka, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde aktif rol alan Musk'ın siyasi eylemleri nedeniyle protesto ve boykotlara maruz kalmıştı.

        Seçim kampanyası sırasında Trump'a destek olan Musk, Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başına getirilmişti.

        Musk'ın sorumlu olduğu DOGE'nin maliyetleri düşürmeye yönelik attığı adımlar ve binlerce federal çalışanın işine son vermesi tartışma konusu olmuştu.

        ABD'nin farklı bölgelerinde, Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın otomobil bayileri önünde gösteriler düzenlenmiş, protestolarda gözaltılar olmuştu.

        Trump da kıdemli danışmanı olarak atadığı Musk'a desteğini göstermek amacıyla Tesla araç satın almıştı.

        ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılan başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanmasının ardından Tesla'nın yakaladığı popülarite, şirketin sahibi Musk'ın siyasi eylemleri nedeniyle azalmıştı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
        Su içmenin de doğru zamanları varmış!
        Su içmenin de doğru zamanları varmış!
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri! Yeniden lav püskürttü
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri! Yeniden lav püskürttü
        Kayıp filmler
        Kayıp filmler
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ne?
        Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ne?
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu
        Katmandu'da sürpriz karşılaşma
        Katmandu'da sürpriz karşılaşma
        ATM'den para çekerken öldürülen gencin vurulma anı
        ATM'den para çekerken öldürülen gencin vurulma anı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        Kupada ilk finalist Galatasaray!
        Kupada ilk finalist Galatasaray!