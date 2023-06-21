Tesla'nın yeni fabrikası nerede olacak?

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, kendi ülkesi dışındaki ilk fabrikasını 2019 yılında Çin'e açarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu gelişmenin üzerinden çok geçmeden, 2022 yılına ABD dışındaki ikinci, Avrupa'daki ilk fabrikasını Almanya'da faaliyete geçiren Tesla, bugünlerde ise açmayı planladığı yeni fabrikası için yer arayışında.

Bu kapsamda Avrupa turuna çıkan Kaliforniya merkezli şirketin CEO'su Elon Musk, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmeler, Tesla'nın yeni fabrikasının Avrupa'da olacağına kesin gözüyle bakılmasına neden olurken, Fransa ve İtalya'dan hangi ülkeye yatırım kararı alınacağını ise merak konusu haline getirdi. Tesla'ya yakın kaynaklar, Musk'ın önümüzdeki günlerde Avrupa'nın önemli otomotiv üretim üslerinden İspanya'ya da bir ziyarette bulunabileceğini aktarıyor.

Tesla'nın yeni fabrikası için belirsizlik sürerken, Macron cephesinden ise şirkete davet niteliğinde paylaşımlar yapılıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, önceki günlerde Musk ile el yaptığı görüşmeden bir fotoğraf karesi paylaşarak, "Hadi beraber çalışalım. Fransa'yı seç" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Macron'un bu hamlesi, Fransız makamlarının Elon Musk'un sahibi olduğu sosyal medya platformu Twitter'a karşı harekete geçme hazırlığı içinde olduğu bir döneme geldi. Fransız yetkililerin, yaklaşan Avrupa Birliği Dijital Hizmetler Yasası düzenlemelerine uyana kadar Twitter'ı yasaklamayı planladığı ifade ediliyor.

Ayrıca, Musk'ın Paris'teki teknoloji etkinliği Viva Tech'e katılmasının önemli bir gösterge olduğunu kaydeden Fransa'nın Dijitalleşme ve Telekomünikasyon'dan Sorumlu Bakanı Jean-Noël Barrot da, CNBC'e yaptığı açıklamada, ülkede yeni hız kazanan elektrikli araç batarya yatırımlarının Elon Musk'ı ikna etmek için kullanılacaklarını bildirdi.

DİĞER ÜRETİCİLER İLE DE GÖRÜŞÜYORLAR

Bu noktada, Fransa'nın elektrikli araç yatırımı için sadece Tesla ile temas halinde olmadığını da belirtmek gerek.

Çinli üretici BYD ile de görüşen Fransız yetkililer, BYD'nin Avrupa'daki ilk fabrikasının Fransa'da olması için yoğun mesai yürütüyor.

Automotive News Europe'un aktardığına göre, Avrupa'da 2025 yılında elektrikli araç üretimine başlamayı hedefleyen BYD, Fransa, İspanya ve Almanya'yı yatırım için değerlendiriyor.

Avrupa'da fabrika yatırımları için yer arayan Tesla, Nisan ayında Türkiye'de resmi operasyonlarını başlattı.

BYD ise, Tesla'nın Türkiye'ye geldiği günlerde Türkiye distribütörünü kamuoyuna açıkladı.

Fransa'da 2023 sonuna kadar 5 yeni elektrikli modelini satışa çıkaracak Çinli şirketin, Türkiye'de ise otomobillerini ne zaman tüketici ile buluşturacağı henüz resmi olarak açıklanmadı.

Peki, elektrikli araçlar konusunda Avrupa'dan daha yavaş ilerleyen Türkiye, Tesla ve BYD yatırımları için Fransa, İtalya ve İspanya'ya rakip olabilir mi? Bu sorunun cevabı için, Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) 2 ay önce yaptığı açıklamalara bir kez daha bakmakta fayda var.

TÜRKİYE ÜRETİMDE AVRUPA DÖRDÜNCÜSÜ

Elektrikli otomobillerin pazar payı Avrupa'da yüzde 10 seviyesinde iken, Türkiye otomobil pazarında ise bu araçların payı henüz yüzde 3'e yeni geldi.

Elektrikli araçtaki temkinli ilerleyişin aksine, OSD'nin verdiği bilgiye göre, Türkiye otomobil üretiminde Avrupa'da altıncı, ticari vasıta üretiminde Avrupa'da birinci, toplamda ise Avrupa'nın en büyük dördüncü ülkesi konumunda.

Ayrıca, dünyada 2021 yılında otomobil üretiminde 16'ncı olan Türkiye, 2022 yılında ise Rusya ve İngiltere'nin önüne geçerek en çok otomobil üreten 14’üncü ülke oldu.

Öte yandan, Türkiye, 2021 yılında Avrupa'nın en fazla araç ithal ettiği ülke olarak da öne çıkıyor. Fakat, bu konuda bir takım tehditler de bulunuyor.

Nisan ayında önemli açıklamalarda bulunan OSD Başkanı Cengiz Eroldu, Avrupa'ya en çok otomobil ithal eden ülke unvanını yakında Çin'in alacağını söyledi.

'ÇİNLİLERE TÜRKİYE'DE ÜRETİM YAPTIRALIM'

Eroldu, o dönem yaptığı açıklamada, "2020 yılında Çin’in Avrupa'yla olan otomobil ihracatı 2.7 milyar dolar, Türkiye'nin 8.4 milyar dolar, 2021'de Çin’in Avrupa'ya otomobil ihracatı 7.6 milyar dolar, Türkiye'nin 8.6 milyar dolar, 2022'de Çin’in Avrupa'ya otomobil ihracatı 15.5 milyar dolar, Türkiye'nin ise 8.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamların içinde ticari araçlar yok, ama yine de Avrupa'nın en yüksek ithalat yaptığı otomotiv ülkesi konumumuzu kaybedeceğiz gibi görünüyor" uyarısını bulunmuştu.

Türkiye'nin Çinli üreticileri kendine çekmesi gerektiğini de vurgulayan Eroldu, "Bizim otomotiv sanayi olarak görüşümüz Çinlilerin gelip Türkiye'de üretim yapmasını sağlamak şeklinde. Türkiye'nin izleyeceği politikalarla Çinlileri de Türkiye'de otomotiv sanayinin bir parçası yapması lazım. Bu aynı zamanda otomotiv sanayinin gelişimine de yol açacaktır" önerisini paylaşmıştı.

Sonuç olarak, 3 yıl içinde sıfırdan yaratılıp bugün yollarda olan yerli elektrikli otomobil Togg, Türk otomotiv sanayisinin 70 yıllık birikiminin ve tecrübesinin en somut göstergesi olarak yakın bir gelecekte Avrupa'ya ihraç edilecek.

Güncel gelişmeler ışığında, Türkiye'nin, Togg'un öncülüğünde hızla büyüyen elektrikli otomobil pazarının potansiyelini ve otomotiv üretimindeki gücünü çok geç olmadan dünyaya anlatması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor.