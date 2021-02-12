Testere balığının soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Testere balığının soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya

Bilim insanlarının yaptığı bir çalışma, testere balığının neslinin dünya genelinde tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu

Testere balığının soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya
AA

Kanada’nın Simon Fraser Üniversitesinden (SFU) uzmanların yürüttüğü çalışmada, testere balığının okyanuslardaki en çok tehlike altındaki balık türlerinden olduğu belirtildi.

AA'nın BBC'den aktardığı haberine göre çalışmada, yaklaşık 90 ülkenin kıyılarında yaşam alanı bulunan testere balığının neslinin, yaklaşık 55 ülke sularında tükendiğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Uzmanlar, testere balığının neslinin "doğal yaşam alanı kaybı ve aşırı avlanma" nedeniyle tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Dünya genelinde 5 farklı türü bulunan testere balığının, 18 ülkede en az bir, 28 ülkede ise 2 türünün ortadan kaybolduğuna işaret edilen çalışmada, bu balığın Çin, Irak, Haiti, Japonya, El Salvador, Tayvan ve Cibuti ve Brunei Krallığı’nda ise artık görülmediği ifade edildi.

ABD ve Avustralya'nın, testere balıklarının daha iyi korunduğu son kaleler olarak görüldüğü kaydedilen çalışmada, Küba, Tanzanya, Kolombiya, Madagaskar, Panama, Brezilya, Meksika ve Sri Lanka’ya bu balığın türlerinin korunmasına katkıda bulunmaları için çağrı yapıldı.

SFU uzmanlarından Helen Yan, testere balığının çağrı yapılan bu ülkelerin sularında korunabileceğine dair ümitleri olduğunu söyledi.

Çalışma Science Advances dergisinde yayımlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sular çekilince Hastek Kalesi gün yüzüne çıktı
YAŞAMSular çekilince gün yüzüne çıktı
Aydın'da heyecan verici keşif! Türkiye'de benzeri yok
YAŞAMHeyecan verici keşif! Türkiye'de benzeri yok
Dere ıslahı çalışmasında ortaya çıktı - Haberler
YAŞAMDere ıslahı çalışmasında ortaya çıktı
Kangal köpeği drone'u havada kapmıştı... SON DAKİKA: Nedeni açıklandı
YAŞAMGörür görmez havada kapmıştı... Nedeni açıklandı
Karlar üzerinde oluşturulan 'dev karmaşık geometrik desenler' dünyanın ilgisini çekti
YAŞAMBinlerce adım atarak yaptılar... Sonuç inanılmaz!
Donan sazlıklar vatandaşın uğrak yeri oldu
YAŞAMDonan sazlıklar vatandaşın uğrak yeri oldu
Günlük burç yorumları! 12 Şubat 2021 Cuma
YAŞAMGünlük burç yorumları!
11 Şubat Süper Loto sonuçları 2021 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuç sorgula
YAŞAM11 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları
TikTok kullanıcısı paylaştı... Son dakika: Meğer yanlış soyuyormuşuz!- Haberler
YAŞAMTikTok kullanıcısı paylaştı... Meğer yanlış ...
SON DAKİKA Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI 11 Şubat - Süper Loto çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren
YAŞAMSüper Loto sonuçları açıklandı 11 Şubat!