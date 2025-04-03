Testis kanseri erken tanı kiti geliştirildi

Doç. Dr. Ordueri, testis kanserinin erken tanısı konusunda bir çalışma gerçekleştirdi. Projenin hormon aracılı biyobelirteçlerin kullanıldığı bir tanı kiti geliştirilmesiyle işlemekte olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ordueri, “Biruni Teknopark bünyesinde 2023'ten bu yana faaliyet gösteren Neopreklinik ile İtalya'dan CNR’ın iş birliği, testis kanseri erken tanısı konusunda bulgulara ulaşılmasını sağladı” diye konuştu.

"ERKEN TEŞHİS EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE KISIRLIĞA NEDEN OLABİLİR"

Doç.Dr. Ordueri, “Testis kanseri, 15 ile 45 yaş arası erkeklerde en sık görülen kötü huylu kanserden biri olarak görülürken erkeklerde gelişen tümörlerin yüzde 1’ini temsil ediliyor. Testis kanserinin, erken teşhis edilmediği takdirde kısırlığa neden olabileceği ve tedavi sürecinin uzun zaman alabileceği biliniyor. Bu riski ortadan kaldırmak için menide, tükürükte ya da kan örneklerinde testosteron seviyesini ölçen bir tanı kiti geliştirmeyi başardık. Bu kiti kullanarak, testis kanseri erken evrelerde tespit edilebilecek ve kanserin ilerlemesi engellenebilecek. Testis kanserini erken tespit etmek, hem kısırlık riskini azaltmak hem de tedavi sürecini hızlandırmak açısından önem arz ediyor” dedi.