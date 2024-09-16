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        Haberler Bilgi Gündem TEV üniversite burs başvuruları başladı! Türk Eğitim Vakfı burs başvuru tarihleri, şartları, burs süresi ve ilk ödeme tarihi

        TEV burs başvuruları başladı! TEV üniversite bursu başvurusu nasıl yapılır?

        Türk Eğitim Vakfı (TEV), üniversite öğrencilerine 9 ay süreyle verilecek burs için bugün itibarıyla başvuru almaya başladı. Başvuruları kabul edilen öğrencilere ilk ödemenin Aralık ayında yapılması bekleniyor. Peki, TEV burs başvuru tarihi nedir ve nereden başvuru yapılır? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 11:53 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:53
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        Türk Eğitim Vakfı (TEV), başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine yükseköğrenim bursu veriyor. 4 bin 500 TL olarak belirlenen burs miktarı için başvurular bugün itibarıyla başladı. TEV, burs almak isteyen öğrencilerin 25 yaşını aşmaması ve devlet üniversitelerinde öğrenim görmesi gibi şartlar koyuyor. İşte, TEV burs başvuru tarihleri ve şartları...

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        2024 TEV BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        TEV burs başvuruları 16 Eylül ile 11 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular 'Obigenç' isimli uygulama üzerinden alınacak. Uygulamayı App Store ve Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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        2024 TEV BURSU NE KADAR?

        2024-2025 yılında üniversiteli öğrencilere aylık 4.500 TL burs verilecek. Burslar, Ekim-Haziran ayları arasında ödeniyor. Belirtilen 9 ay dışında herhangi bir ödeme yapılmıyor.

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        2024 TEV BURSU NE ZAMAN ÖDENMEYE BAŞLAYACAK?

        Burs kazanan öğrencilere Ekim ayından geçerli olacak şekilde en geç Aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir.

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        2024 TEV BURS ŞARTLARI NELERDİR?

        - T.C. vatandaşı olmak,

        - Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

        - Başka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan alınan ve geri ödemeli olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)

        - Öğrenimine yeni başlayanlar için: Başarı kriteri her yıl Eylül ayında ilan edilmektedir.

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        - Ara sınıflar için :Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,40 olmak, (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 62) Başarısız ders sayısı dikkate alınmamaktadır.

        - Hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin; başarıyla bir üst sınıfa geçtiğini belgelendirmeleri gerekir. (Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçildiğini gösteren belge yeterli değildir. Gönderilecek belgede başarılı ifadesi veya not ortalaması bulunması gerekmektedir.)

        - DGS ile yerleşen öğrenciler için: İki yıllık mezuniyet ortalamalarının en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.

        - İkinci öğretim öğrencileri için: İkinci sınıfa geçmiş olmaları ve genel ortalamalarının en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.

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        KİMLER TEV BURSUNDAN YARARLANAMAZ?

        - Vakıf üniversitesi öğrencileri,

        - Açık öğretim /uzaktan öğretim öğrencileri,

        - Ücretli, değişim programlı bölümlerde öğrenim görenler,

        - Dört yıllık lisans programından mezun olup ikinci kez lisans eğitimi görenler, (açıköğretimden mezun olanlar dahildir)

        - Genel ortalaması 2,40'nin altında olanlar,

        - 25 yaşından büyük olanlar,

        - Hüküm giyenler,

        - Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,

        - TEV’den burs almaya devam eden kardeşi olan öğrenciler başvuru yapamaz.

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