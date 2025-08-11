Habertürk
        Texas'taki sel, 110 milyon yıllık dinozor izlerini ortaya çıkardı | Dış Haberler

        Texas’taki sel, 110 milyon yıllık dinozor izlerini ortaya çıkardı

        ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan sel, 110 milyon yıllık dinozor izlerini ortaya çıkardı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 11:30 Güncelleme: 11.08.2025 - 11:30
        110 milyon yıllık dinozor izi Texas'taki selle ortaya çıktı
        ABD'nin Texas eyaletinde geçen ay meydana gelen selin ardından bölgede inceleme yapan gönüllüler, daha önce toprakla kaplı olan dinozor ayak izlerini ortaya çıkardı.

        Uzmanlara göre izler, 110 ila 115 milyon yıl öncesine ait.

        University of Texas Austin’den paleontologlar, bu izlerin bir kısmının daha önce tespit edildiğini, fakat bazıların ilk kez sel sularının yıkamasıyla gün yüzüne çıktığını belirtiyor.

        Uzmanlar, izlerin bazılarının ‘Acrocanthosaurus’ benzeri iki ayaklı bir etçil dinozora ait olduğu düşünüyor.

        Bir kısım izin de Texas'ın simgelerinden olan ‘Paluxysaurus’ benzeri büyük otçul bir dinozora ait olabileceği tahmin ediliyor.

