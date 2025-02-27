Teyemmüm abdesti nedir ve nasıl alınır? Hangi durumlarda teyemmüm abdesti almak gerekir?

TEYEMMÜM ABDESTİ NEDİR?

Teyemmüm kelimesi, sözcük anlamı olarak “yönelmek” şeklinde açıklanır. Bu abdest şeklinde, İslam kolaylıkları baz alınır. Kolaylık dini olarak bilinen İslamiyet içinde önemli bir yeri olan Teyemmüm, su bulunmadığı ya da temin edilmesinin zor olduğu hâllerde alınabilecek bir abdest şeklidir.

TEYEMMÜM ABDESTİ NASIL ALINIR?

Bu konuda Diyanet açıklama yapmış ve şu bilgileri sunmuştur;

Teyemmüm, su bulunmadığında ya da var olan suyu kullanma imkânı olmadığında abdestsizlik veya cünüplük gibi hükmî kirliliği gidermek amacıyla temiz toprak ya da toprak cinsinden bir şeye sürülen ellerle yüz ve iki kolun mesh edilmesi şeklinde yapılan hükmî temizlik demektir.

Kur’ân-ı Kerîm’de, “Eğer hasta iseniz, yolculukta bulunuyorsanız, tuvaletten gelmiş iseniz veya kadınlara yaklaşmışsanız da su bulamamışsanız temiz bir toprağa yönelip, onunla yüzlerinizi ve ellerinizi mesh edin (teyemmüm edin),” (en-Nisâ, 4/43; el-Mâide, 5/6) buyrulmaktadır.

Teyemmüm edecek kimse, ne için teyemmüm edeceğine (abdeste veya gusle) niyet eder. Parmakları açık olarak ellerini temiz bir toprağa veya toprak cinsinden bir şeye vurur, ileri ve geri hareket ettirerek kaldırır, hafifçe birbirine vurarak ellerini silkeler. Ellerinin içiyle yüzünün tamamını bir kere mesh eder. Sonra ikinci defa ellerini aynı şekilde toprağa vurur ve sol elin içiyle, dirseğiyle birlikte sağ kolunu mesh eder; daha sonra da sağ elinin içiyle sol kolunu aynı şekilde mesh eder.

Abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar. Ayrıca, abdest veya gusle yetecek suyun bulunması, hastalığın iyileşmesi, suyu kullanabilme imkânının elde edilmesi gibi teyemmüm etmeyi mübah kılan mazeretlerin ortadan kalkması da teyemmümü bozar (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/22).

DUVARDAN TEYEMMÜM ABDESTİ NASIL ALINIR?

Sık sorulan sorular arasında bir de “Duvardan teyemmüm abdesti nasıl alınır?” sorusu vardır. Abdesti toprak veya toprak cinsi bir maddeye el sürülerek alabilirsiniz. Burada abdestin özellikle temiz bir duvardan alınması gerekliliği vardır;

• Niyet edilerek abdeste başlanır. Eûzü billâhi's-Semîi'l-Alîmi mine'ş-şeytâni'r-racîm denilerek Ezuzü Besmele çekilir.