Türkiye'yi ağlatan kızdan haber var

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Teyzesinin 5. kattan attığı yeğeni hayata tutundu

Kırıkkale'de akli dengesi bozuk teyzesi tarafından 5. katın balkonundan aşağıya atılması sonucu ağır yaralanan 1,5 yaşındaki Zümra Işık, hayata tutundu. 10 günlük tedavi sonrasında hayati tehlikeyi atlatan küçük Zümra, hastaneden taburcu edilerek evine döndü.

21.11.2018 - 10:13 | Güncelleme: İHA

5 Kasım'da Selim Özer Mahallesi Şehit Polis Cevdet Ocak Caddesi’nde akşam saatlerinde zihinsel engelli olduğu tespit edilen S.E. (20), 1,5 yaşındaki yeğeni Zümra Işık'ı 5. katın balkonundan aşağı atmıştı. Beton zemine düşmesi sonucu ağır yaralanan küçük Zümra, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde 10 gündür tedavi görüyordu. Yapılan tedaviler sonrasında hayata tutunmayı başaran küçük Zümra, evine sağlıklı bir şekilde dönerek ailesini sevince boğdu. Şimdi ise kardeşleriyle birlikte evinde oyun oynuyor. İHA'nın haberine göre, zihinsel engelli teyzesi S.E.’nin ise İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavisi devam ediyor.

Yaşanan olayın inanılmaz bir durum olduğunu kaydeden baba Murat Işık, "Allah'ıma binlerce şükür, bizim için inanılmaz bir durum. Çünkü 5. kattan düşüp de 2 hafta içerinde toparlanması inanılmaz. Çünkü kolay değil. 5. kattan düşmesi dile kolay. Çok şükür bana, annesine, ananesine, dedesine, büyük babasına, babaannesine, dayısına, teyzesine evlat acısı yaşatmadı. Kardeşlerine, ağabeyine, ablasına kardeş hasreti yaşatmadı ve kardeş acısı yaşatmadı. İlgilerinden dolayı Ankara Dışkapı Hastanesindeki doktorlara teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Kırıkkale TIP Fakültesine de çok teşekkür ederiz. 112 Acil Servis Müdürü Muhammed Ali Tekinay’a da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, Allah razı olsun. Ambulansımızı, her şeyimizi ayarladı. Allah hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi.

1,5 yaşındaki kızı Zümra Işık'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten baba Işık, "Şu anda sağlık sorunu kalmadı. Sadece kalçada kırık, akciğer, karaciğer ve dalakta yırtılmalar var. Onlar da takip ediliyor. 10 günde bir kontrolü var Ankara'da. Bu hafta Cuma günü Ankara'ya kontrole götüreceğiz tekrardan. İnşallah, Allah'ın izniyle düzelmeye başlıyor kızım. 9 gün tedavisi sürdü, 10. gün hastaneden taburcu oldu. Çok şükür kızımız yanımızda. Özellikle annelere ve babalara tavsiyem çocuklarına çok iyi baksınlar " şeklinde konuştu.

Çocuğun teyzesinin İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğünü ifade eden Işık, “Teyzesi şu anda İstanbul'da tedavisi yapılıyor. İnşallah kurban olduğum Allah'ın izniyle teyzesi de gelecek. Çünkü bilerek yapmadığını biliyoruz. Adımız gibi eminiz. Çünkü Zümra'yı biz nasıl seviyorsak, o bizden daha çok severdi. İnşallah bir an önce o da sağlıklı şekilde dönecek" diye konuştu. 

Zümra'nın anneannesi Saadet Eldemir ise "Ben şu an sadece çok mutluyum. Evimize döndüğü için önce yüce Rabbime, sonra da bütün doktorlara çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

 

 

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