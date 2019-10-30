Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
2 KASIM CUMARTESİ:
14.00 Hatayspor-Altay: Ramazan Keleş
16.30 Ekol Göz Menemenspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Kadir Sağlam
16.30 Adanaspor-Boluspor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Akhisarspor-Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu
3 KASIM PAZAR:
14.00 Keçiörengücü-Giresunspor: Mert Güzenge
16.30 Eskişehirspor-Osmanlıspor: Yasin Kol
16.30 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sarper Barış Saka
19.00 Altınordu-İstanbulspor: Bülent Birincioğlu
4 KASIM PAZARTESİ:
19.00 Bursaspor-Balıkesirspor: Erkan Özdamar
YORUMLAR