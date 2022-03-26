TFF 2. Lig'de 31. hafta sonuçları

TFF 2. Lig'de alınan sonuçlar şöyle:
- Beyaz Grup
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Kırklarelispor: 0-2
Bucaspor 1928-Pazarspor: 4-1
Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-3
Uşakspor-Kırşehir Belediyespor: 0-0
Pendikspor-Nazilli Belediyespor: 1-2
Akhisarspor-Ankara Demirspor: 3-1
Isparta 32-Eskişehirspor: 2-0
Tarsus İdman Yurdu-Teco Karacabey Belediyespor: 2-0
Anagold 24Erzincanspor-Şanlıurfaspor: 2-1
- Kırmızı Grup
Niğde Anadolu FK-Serik Belediyespor: 2-1
İnegölspor-Kahramanmaraşspor: 3-0
1461 Trabzon-Sivas Belediyespor: 2-0
Ankaraspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 0-0
Somaspor-Sarıyer: 1-1
Silahtaroğlu Vanspor-Çorum FK: 1-1
Diyarbekirspor-Ergene Velimeşespor: 1-0
Afjet Afyonspor-Sakaryaspor: 2-0
Adıyaman FK-Turgutluspor: 2-1
Bodrumspor-Etimesgut Belediyespor: 4-0
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