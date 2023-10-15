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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig TFF 2. Lig'de 8. hafta sonuçları - Futbol Haberleri

        TFF 2. Lig'de 8. hafta sonuçları

        TFF 2. Lig'de 8. hafta müsabakaları tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 00:01 Güncelleme: 15.10.2023 - 00:01
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        TFF 2. Lig'de 8. hafta sonuçları
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        Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

        - Beyaz Grup

        Diyarbekirspor-Hes İlaç Afyonspor: 0-0

        Vefa Group Vanspor-Esenler Erokspor: 1-0

        Ankara Demirspor-Bucaspor 1928: 0-1

        Ankaraspor-Tuna Tarım Kırklarelispor: 0-0

        Nazilli Belediyespor-Kırşehir Futbol: 3-0

        Altınordu-Serik Belediyespor: 0-0

        Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Adıyaman FK: 1-0

        Yeni Mersin İdmanyurdu-1461 Trabzon: 0-3

        Karacabey Belediyespor-Zonguldak Kömürspor: 1-0

        - Kırmızı Grup

        Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 3-0

        Düzce Cam Düzcespor-Anagold 24Erzincanspor: 0-6

        Denizlispor-İnegölspor: 2-0

        Sarıyer-Fethiyespor: 2-2

        Uşakspor-Isparta 32: 0-2

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        Belediye Derincespor-Karaman FK: 0-0

        Somaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-2

        Menemen FK-GMG Kastamonuspor: 1-1

        İskenderunspor-Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor: 1-0

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