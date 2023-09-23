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        TFF 2. Lig'de toplu sonuçlar

        TFF 2. Lig'de 5. hafta mücadelesi tek maç dışında tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 22:53 Güncelleme: 23.09.2023 - 22:53
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        TFF 2. Lig'de toplu sonuçlar
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        Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

        - Beyaz Grup

        Adıyaman FK-Ankaraspor: 0-2

        1461 Trabzon FK-Hes İlaç Afyonspor: 3-0

        Zonguldak Kömürspor-Diyarbekirspor: 0-0

        Serik Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 0-0

        Ankara Demirspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 2-1

        Bursaspor-Altınordu: 1-1

        Weecoins Kırklarelispor- Vanspor FK: 1-2

        Bucaspor 1928-Nazilli Belediyespor: 3-1

        - Kırmızı Grup

        Karaman FK-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 0-0

        Etimesgut Belediyespor-Denizlispor: 0-2

        Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Sarıyer: 3-1

        İnegölspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-2

        Belediye Derincespor-Uşakspor: 0-1

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        Amed Sportif Faaliyetler-İskenderunspor: 1-0

        Isparta 32-Düzce Cam Düzcespor: 3-1

        Anagold 24Erzincanspor-Menemen FK: 0-2

        Fethiyespor-Somaspor: 1-1

        Beyaz Grup'ta yarın oynanacak Kırşehir FK-Yeni Mersin İdmanyurdu maçıyla 5. hafta müsabakaları tamamlanacak.

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