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TFF, 2 ve 3. Lig'deki çekilmeleri onayladı

TFF Başkanı Büyükekşi, 2. Lig'den Adıyaman FK ve Diyarbekirspor, 3. Lig'den Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor ve Malatya Arguvansporun çekilme taleplerini onayladıklarını açıkladı.

TFF, 2 ve 3. Lig'deki çekilmeleri onayladı
AA

TFF Başkanı Büyükekşi, 2. Lig'den Adıyaman FK ve Diyarbekirspor, 3. Lig'den Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor ve Malatya Arguvanspor'un çekilme taleplerini onayladıklarını açıkladı.

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