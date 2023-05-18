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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: En etkilendiğimiz tesis Kasımpaşa'nın oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altyapı Akademileri Projesi kapsamında Altyapı Akademilerinde Türkiye Modeli oluşturmak ve sürdürebilmek adına gerçekleştirdiği kulüp akademileri ziyaretlerine Kasımpaşa ile devam etti. 

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: En etkilendiğimiz tesis Kasımpaşa'nın oldu
AA

Futbol Akademisi projesi kapsamında daha önce Belçika ve Hollanda kulüpleri ve federasyonlarının yanı sıra Trabzonspor, Giresunspor, 1461 Trabzon, Altınordu, Galatasaray, Antalyaspor, Başakşehir FK, Beşiktaş, Alanyaspor MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü, Ankara Demirspor, Ankaraspor, Etimesgut Belediyespor, Gaziantep FK, Çorum FK, Yılport Samsunspor, Adana Demirspor, Yeni Mersin İdmanyurdu, Karaköprü Belediye Spor, Şanlıurfaspor, Sivasspor, Sivas Belediye Spor ve Kayserispor kulüplerini inceleyen Büyükekşi bugün de İstanbulspor'un ardından Kasımpaşa'yı ziyaret ederek, altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kasımpaşa Başkanı Mehmet Fatih Saraç, Başkan Vekili İbrahim Yıldız, Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Yüksel ve Kulüp CEO'su Serkan Reçber'in ev sahipliği yaptığı ziyarette Başkan Mehmet Büyükekşi'ye, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, TFF Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop eşlik etti.

TFF Başkanı Büyükekşi, lacivertli beyazlı kulübün Kemerburgaz'daki Turgay Ciner Tesisleri'ni gezerek başkan Mehmet Fatih Saraç ve Kulüp CEO'su Serkan Reçber'den altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kasımpaşa Kulübü Başkanı Mehmet Fatih Saraç, Mehmet Büyükekşi'ye sırtında adının yazılı olduğu Kasımpaşa forması hediye etti.

TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ: GEZDİĞİMİZ KULÜPLER ARASINDA ŞÜPHESİZ EN ETKİLENDİĞİMİZ TESİS KASIMPAŞA'NIN OLDU

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kasımpaşa Kulübü'nü ziyaretinde yaptığı açıklamada Türkiye dışında Hollanda ve Belçika'da da akademileri ziyaret ettiklerini hatırlatarak, "Ajax, AZ Alkmaar, KVC Westerlo, KRC Genk kulüplerini ziyaret ettik. Türkiye'de kulüplerimizi ziyaret ediyoruz. Hollanda'da Belçika'da gördüklerimiz bizi çok etkilemişti ama gezdiğimiz kulüpler arasında şüphesiz en etkilendiğimiz tesis Kasımpaşa'nın oldu. Gerçekten mükemmel. Double Pass ile yaptığımız anlaşmayla bütün eğitimler bittikten sonra Double Pass bir müfredat hazırlayacak ve bu müfredat bütün akademilere dağıtılacak. Daha sonra bu akademilere en düşük, orta ve en üst düzey olmak üzere bir yıldızlama sistemi getireceğiz. Bugün burada gördüm ki Kasımpaşa'nın tesisleri hemen 3 yıldızı hak etmiş. Yapanların emeğine sağlık. Her şeyiyle mükemmel ötesi olmuş. Ben her zaman söylerim 'iyinin düşmanı mükemmel' diye. Burası zaten mükemmeli hak etmiş" dedi.

"TÜRK FUTBOLUNUN GELECEĞİ ALTYAPIDA, BUNU MUTLAKA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMAMIZ LAZIM"

Altyapı Akademileri projesinin önemine değinen Mehmet Büyükekşi, "İlk günden bu yana şunu söylüyoruz: Akademiler Türk futbolunun geleceğini kurtaracak en önemli proje. Bizim mutlaka kendi kaynaklarımıza dönmemiz gerekiyor. Avrupa'daki en genç nüfusa sahibiz. Bu genç nüfusun içinde mutlaka cevherler var. Bizim onları bulup çıkarmamız lazım. Bulup çıkartırken yetenek testi yapıp daha sonra eğitmemiz lazım. Bunların örneklerini görüyoruz. İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele edecek iki takımda da çok önemli bir Türk oyuncu var. Biri Inter'de forma giyen A Milli Takımımızın da kaptanı, bizim gururumuz olan Hakan Çalhanoğlu, diğeri ise Manchester City'den İlkay Gündoğan var. İki futbolcu da Almanya'dan yetişme. Yine baktığımızda Türk Milli Takımımız'da Altınordu'dan yetişen Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi değerlerimiz var. Fenerbahçe'den Arda Güler gibi bir genç yeteneğimiz var. Enes gibi Merih gibi Türkiye'de yetişmiş futbol hayatlarını yurt dışında sürdüren yıldızlarımız var. Beşiktaş'tan yetişen Rıdvan, Trabzonspor'dan yetişen Uğurcan, Abdülkadir, Galatasaray'dan yetişen Kerem gibi oyuncularımız var. Bu futbolcuların sayısını çoğaltmamız lazım. Bir yandan tesis lazım ama bir yandan da eğitimin kalitesini artırıp belli bir standartta getirmek gerek. Aynı sistemi Türkiye'nin her yanına yaymamız lazım. Bizim de Türkiye Futbol Federasyonu olarak asıl amacımız bu. Almanya, Belçika, Hollanda'daki sistemlerin bir benzeri Türk Altyapı Modelini kurmak istiyoruz. Onun için bu akademileri geziyoruz. Çok da faydalı oluyor. Kulüplerin hem A takımlarını ve tesisleri hem de akademilerini ziyaret ediyoruz. Geleceğimiz burada, bunu mutlaka göz önünde bulundurmamız lazım." şeklinde konuştu.

"AKADEMİ FUTBOLCULARIMIZA ÇOK İYİ İNGİLİZCE ÖĞRENMELERİ TAVSİYESİNDE BULUNUYORUM. TEK BAŞINA SADECE FUTBOLCU OLMAK PEK BİR ŞEY İFADE ETMİYOR"

Kulüp ziyaretlerinde bir araya geldiği akademi futbolcularına eğitimlerini ihmal etmemeleri gerektiği tavsiyesinde bulunduğunun altını çizen TFF Başkanı Büyükekşi, "Çok iyi İngilizce öğrenmeleri tavsiyesinde bulunuyorum. Sadece akademideyken değil, profesyonel olduklarında da iyi İngilizce bilmek onlar için çok önemli bir artı olacaktır. İyi insan olmak çok önemli, ahlaklı insan olmak çok önemli. Atatürk 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim' demiş. O yüzden bizim çocuklarımızı tüm alanlarda eğitmemiz lazım. Tek başına sadece futbolcu olmak pek bir şey ifade etmiyor. Hem ileride yurt dışına giderlerse hem Türkiye'yi layıkıyla temsil etmeleri lazım hem de futbolda network, iletişim çok önemli. Bunu sağlayabilmek için de iyi yabancı dil bilmeye ihtiyaçları olacak" ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa Kulübü Başkanı Mehmet Fatih Saraç ise kulüp olarak altyapıya büyük önem verdiklerini belirterek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını aktardı.

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