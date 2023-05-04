TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığına dair çıkan haberleri yalanladı.

Büyükekşi, Alman teknik adam hakkında sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"Şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Stefan Kuntz ile yolumuza devam edeceğiz.