Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 4 büyüklerin şu andaki borçlarının toplamının 14 milyar lira olduğunu söyledi.

Nihat Özdemir, Ekonomi Muhabirleri Derneği yöneticilerini kabulünde yaptığı açıklamada Süper Lig'de mücadele eden 4-5 takımın dışındaki bütün kulüplerin borcunun olduğunu vurgulayarak, "Borcu olmayanlarda da başkanlar ceplerinden para koyarak ancak kulüplerini ayakta tutuyor. Büyükler mali olarak en zor durumda olanlar. Ama onların gelirleri de büyük. Diğer takımların borçları var ama gelirleri daha az." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de para sıkıntısı olmayan ve tamamen bütçelerinin içinde kalan takımları sıralayan Özdemir, "Göztepe var. Anonim şirket, sahibi de bir iş adamı. Alanya var. Ayağını yorganına göre uzatan ekonomiyi iyi kullanan. Sivasspor mesela hiç borcu yok. Takımlarımızın 4-5'inin dışında hepsinin borcu var. 4 büyüklerin borçları var. Şimdiki yöneticiler bunu yapmamış, birike birike gelmiş. Medipol Başakşehir geçen sene şampiyon oldu. Bütçesinin içinde kalarak akıllı bir mali yönetimle bugünlere geldi." diye konuştu.

Salgının kulüplerin mali yapılarını çok etkilediğini vurgulayan Özdemir, Gençlerbirliği Kulübünü örnek vererek, şöyle devam etti:

"Gençlerbirliği, borcu olmayan bir kulüptü. Bugün para sıkıntısı içindeyse bunda yüzde 50-60 pandeminin tesiri var. Kurların hızlı ilerlemesi, kulüplerin giderleri çoğunluk dövize dayalı. Futbol dünyasında tamamen avro konuşuluyor. Kimsenin dolar konuştuğunu ben görmedim. Kulüpler bundan da çok etkilendi."

Kulüplerin en büyük gelir kaynağının yayın geliri olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Yayıncı kuruluşun sözleşmesi yarı lira, yarı dolardı. Katar şirketi 'Biz bu paraları ödeyemeyiz' dedi. Uzun pazarlıklar yaparak belli noktalara getirdik. Şimdi ödüyorlar ama kulüplerin gelir kalemleri ya azaldı ya da bedelleri çok düştü." değerlendirmesinde bulundu.

YENİ İHALE GELİYOR

Nihat Özdemir, salgın süreci ve kur değişimi nedeniyle kulüplerin 1.2 milyar lira kaybı olduğu bilgisini verdi.

Kulüplerin gelirlerinde yüzde 30-40 civarında kayıp yaşadığını aktaran Özdemir, "Pandemi ve kurların artması nedeniyle 21 kulübün geliri 1.2 milyar lira azaldı." ifadesini kullandı.

"Borçları yapılandırarak bu işi çözmedik bence problemi öteledik." diyen Özdemir, şunları söyledi:

"Hedefimiz kulüplerin gelirlerini tekrar artırmak. Yayıncı kuruluşun sözleşmesi bitiyor. Türkiye büyük bir nüfusa sahip. Dünyadaki bütün yayıncı kuruluşları teklif vermeye davet edeceğiz. Yeni yayın ihalesi yapacağız. Bu senenin haziran ayı ile aralık ayı arasındaki süreçte dosyayı hazırlayıp ihaleye çıkacağız ve herkesi davet edeceğiz. Pandemi düzelme yoluna girerse ve gelirleri artırıcı bir ihale yapabilirsek kulüplerimizin mali durumları iyiye doğru gidebilir."

Limit koyarak takım harcamalarına disiplin getirdiklerini belirten Özdemir, "Yüksek miktarlardaki borç olayı bu senenin olayı değil ki yılların birikimi. 4 büyüklerin şu andaki borçlarının toplamı 14 milyar lira. Türk futbolunun şu anda gelirlerin toplamı 800-850 milyon dolar. Milyar dolar olmadık ama bu konuda Avrupa'nın altıncısıyız. Bunu ne kadar büyütebilirsek o kadar büyütmek istiyoruz." diye konuştu

SPOR YASASI

Özdemir, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Kanun Teklifi'ni çok önemsediklerini vurguladı.

Yöneticilerin kulüplerin harcamalarından sorumlu olmasını özellikle devletin çok istediğine dikkati çeken Özdemir, "Şimdi meclise geldi. Dernekten bu işi kurtarmalıyız. Kulüplerin hepsinin anonim şirket olmasını istiyoruz. Bu konuda yetişmiş elemanlarımız var. İsteyen kulüplere yardımcı oluyoruz. Yasa ile ilgili görüşlerimizi süreçte bildirdik. Çok kısa zamanda yasalaşacak sanırım. Kulüplerin yasaya uyumu için elbette bir zaman verilecektir. Geçiş süreci olacaktır." dedi.

Yasa ve takım harcama limitleriyle yaklaşık 5 yıl sonra kulüpleri mali açıdan disipline edebilmeyi umduklarını dile getiren Özdemir, "Borçlar yapılandırıldı. Ayrıca borçlar liraya döndü. Futboldaki ekonomik dar boğazı sona erdirip belki bugün-yarın değil ama bir 5 yıllık, bir 7 yıllık projeksiyonla kulüpleri düzlüğe çıkarmayı ümit ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"LİGE 20 TAKIMLA DEVAM EDİLMESİNİ İSTİYORUM"

Nihat Özdemir, Süper Lig'de gelecek sezon 20 takımın mücadele edeceğini belirterek kendisinin görüşünün bu sayı ile devam edilmesi olduğunu dile getirdi.

Salgın sürecinde bütün liglerde küme düşmeyi kaldırdıklarını hatırlatan Özdemir, "Lig 18 takımla oynanacaktı. Düşmeyi kaldırdık. Lig 21 takımla oynanmaya başlandı. Para eskiden 18'e şimdi 21'e bölünüyor. Bu sene 4 takım ligden düşecek. Gelecek sezon lig 20 takımla oynanacak. 18'e düşürecek miyiz 20 kalacak mı kararını daha vermedik. Ben 20 takımla devam edilmesini istiyorum." diye konuştu.

SEYİRCİLİ MAÇ AÇIKLAMASI

Özdemir, Limak Holding'in Kilis'teki çimento fabrikasını ziyaret ettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bu akşam TFF Süper Kupa finalinin oynanacağını anımsatan Özdemir, bu maçla beraber 2019-20 sezonunun ilk yarısındaki tüm maçların tamamlanacağını ifade etti.

16 Mayıs itibarıyla kazasız ve belasız tüm ligleri tamamlamayı hedeflediklerini anlatan Özdemir, liglerin seyircisiz oynanmasıyla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

''Bizim hedefimiz ligleri seyircili oynatmak. Yalnızca TFF'nin değil, futbolcularımız ve kulüplerimizin yanı sıra hatta hakemlerimiz bile seyircili oynamaktan mutlu olduklarını hep ifade ediyorlar. Çünkü seyircinin futbola önemli katkıları var. Ancak seyirciyle futbol maçları güzel oluyor. O yüzden ana hedefimiz bu. Ama hepimiz biliyoruz ki yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada pandemiyi yaşamaktayız. İnsan ve sporcu sağlığı her şeyden önemli. O yüzden Sağlık Bakanlığı ile bizim Sağlık Kurulumuz sürekli koordineli çalışmakta. Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu uygun gördüğü takdirde en kısa zamanda maçları seyircili oynatmak istiyoruz. Mutluyuz ki pandemi sürecindeki çok kötü zamanlardan bugünlere geldik. Çok şükür vaka ve vefat sayıları düştü. Önemli derece aşı geldi ve hızla yapılmakta. Eğer aşılama sistemi hızlıca devam ederse, vefat ve vaka sayıları düşmeye devam ederse Sağlık Bakanlığı da uygun görmesi halinde maçları seyircili oynatmayı isteriz. Bu, bizim dışımızda Sağlık Bakanlığının vereceği bir karar.''

VAR AÇIKLAMASI

VAR sistemiyle ilgili eleştirilerin hatırlatılması üzerine Özdemir, şunları kaydetti:

''VAR'da bu sene 3. senemiz. VAR'dan memnun olan da var olmayan da ama genelde büyük bir memnuniyet var. VAR'ı ben ikiye ayırarak düşünmek istiyorum; birincisi ofsayt olaylarında. Bu tür durumlarda ofsaytta gerçekten neredeyse yüzde 100 gibi bir oranla ofsaytı tespit etmekte. Hatırlarsanız son Beşiktaş maçında art arda gelen 2 goldeki ofsaytı gözle bulmak pek mümkün değil ama elektronik çizgilerle yapılan tespitler sonucunda Beşiktaş'ın 2 golü VAR ile iptal edildi. Adalet yerini buldu. Tabii ki penaltı ve kırmızı kart pozisyonlarında tartışmalar olmaktadır. Bu yalnızca Türkiye'de değil, İtalya'da, İngiltere'de, Almanya'da, İspanya'da da her yer de VAR kararları tartışılmaktadır. VAR'dan memnun olunan taraflar da var, memnun olmayan taraflar da var ama ben VAR sisteminin iyi bir sistem olduğuna inanıyorum.''

Geçen hafta tüm kulüpleri toplantıya davet ettiklerini ve bu görüşme sırasında TFF 1. Lig'deki 18 kulübün tamamının ''Bize VAR sistemini ne zaman getireceksiniz?'' şeklinde sorularının olduğunu anlatan Özdemir, şöyle devam etti:

''Bu talepler doğrultusunda VAR hakemleri yetiştirmek istiyoruz. Çünkü VAR hakemi sayımız yeterli değil. Bir de bu VAR sistemi için yatırım yapmamız gerekli. Bunun için de zamana ihtiyacımız var. Ama kendilerine söz verdim, en kısa zamanda TFF 1. Lig'de de VAR sistemini uygulamak için çalışmaya başlayacağız. Şu anda bu çalışmaları yapıyoruz. En kısa zamanda VAR sistemini TFF 1 Lig'de de kullanmak istiyoruz. Süper Lig'de VAR'dan memnun olan da var olmayan da ama TFF 1. Lig'deki 18 takımın tamamı uygulanmasını istiyor. O yüzden VAR sistemi iyi bir sistemdir. Bunu geliştirmemiz, hakem yetiştirmemiz gerekli. Bunun için de gerekli çalışmaların içerisinde olduğumuza inanıyoruz.''