TFF'den Halil Umut Meler'in durumu hakkında açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in sakatlandığını ve tedavisine bugün yapılacak tetkiklerin ardından başlanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, 23 Mart Pazar günü İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi Play-Off rövanş maçında sakatlık yaşamıştır. Karşılaşmanın 37. dakikasında sol baldırında ani bir ağrı ve batma hissi yaşayan Meler, yürümekte zorlanınca maça devam edememiş ve görevini 2025 yılında FIFA hakem kadrosuna katılan dördüncü hakem Mehmet Türkmen’e devretmiştir." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU

Hakem Halil Umut Meler, 23 Mart Pazar günü İrlanda Cumhuriyeti ve Bulgaristan arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi Play-Off mücadelesinde görev almış, karşılaşmanın 37. dakikasında sol baldırında ani bir ağrı hissederek müsabakaya devam edememişti.