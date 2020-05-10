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TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü açıkladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 Mayıs 2020 tarihinde "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nün ilk kısmını açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, liglere başlama tarihinin belli olmasıyla kalan bölümü de yayımladı

TFF

TFF Sağlık Kurulu, kamuoyunda çıkan tartışmalar nedeniyle daha önce bir kısmı açıklanan Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün tamamını yayımladı. Yapılan açıklama şöyle:

"TFF Sağlık Kurulu, bazı kulüplerimizin liglerle ilgili nihai karar açıklanmadan antrenmanlara başlamış olmaları ve Pandemi sürecinin devam ediyor olmasını da göz önüne alarak 01/05/2020 tarihinde bir dizi önlemin de içinde bulunduğu futbola dönüş öneri protokolünün ilk kısmını açıklamıştır.

TFF Yönetim Kurulu'nun liglerin muhtemel başlama tarihi ile ilgili aldığı kararı 06/05/2020 tarihinde açıklaması ve diğer yandan öneri protokolünün lig hazırlık çalışmalarının henüz başında olunması sebebiyle açıklanmayan bölümleri hakkında kamuoyunda tartışmaların başlaması nedeni ile sağlık kurulumuz protokolün tamamını açıklama kararı almıştır.

Öneri Protokolünün tamamı bireysel antrenman, grup antrenmanı, takım antrenmanı, müsabaka dönemi başlıkları ile bu dönemlerin herhangi birinde şüpheli, olası veya pozitif vaka olması durumunda ne yapılabileceği ile ilgili önerileri içermektedir.

Bu protokol adından da anlaşılacağı üzere bir öneri paketidir.

Öneri Protokolünün İçişleri Bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığımızın Pandemi ile ilgili aldığı karar, yaptığı açıklama, genelge ve rehberleri ile çelişmesi halinde geçerli olan hiç kuşku yok ki bakanlıklarımızın konuyla ilgili kararlarıdır. Gereği ve bilgilendirme için kamuoyunun dikkatine saygı ile sunulur."

Futbola Dönüş Öneri Protokolü için tıklayınız.

DETAYLAR...

Protokolde korona virüs tedbirleri kapsamında tesis kullanımından, hijyen kurallarına uygun şekilde antrenmanların yapılmasına, maçlar başladıktan sonra uygulanacak kurallara kadar birçok konuda detaylar var.

Tesis Yönetimi bölümüne bakıldığında; minimal eleman ile maksimal güvenliğin sağlanması, tüm elemanların maske ile görev yapmasının sağlanması, düzenli el hijyenine dikkat edilmesi, antrenman sahası etrafına idari onay dışında hiç kimsenin alınmaması, tesis girişinde izole bir bekleme alanı / salonu oluşturulması gibi ayrıntılar bulunuyor.

Soyunma Odaları için ise soyunma odalarının her kullanım (tek kişi dahi olsa) sonrası temizlenmesi ve havalandırılması, soyunma odasına maskesiz giriş çıkışların yasaklanması, soyunma odasına girecek temizlik ve malzeme ekibi çalışanlarının eldiven kullanması, her soyunma odasında aynı anda maksimum 3 oyuncunun soyunmasına izin verilmesine yönelik tedbirler yer alıyor.

Antrenman sahasına giriş ve çıkış sırasında da maske zorunluluğu getirilmiş durumda. Sahaya giriş ve çıkış sırasında el dezenfektanı kullanılması, saha çevresinde İdari Direktör ve İdari Menajer’in onayı dışında kimsenin bulunmaması, sahası içerisinde minimal çalışan ve oyuncu olması gibi detaylar ön plana çıkıyor.

Müsabaka Dönemi'nde genel maç operasyonlarına bakıldığında da maç öncesi seremonisinde tokalaşma olmayacak ve takım fotoğrafı pozu verilmeyeceği, maç esnasında yaşanabilecek gol sevinci gibi anlarda kulübede bir araya gelmekten kaçınılması, oyuncular ve teknik ekibin hakeme en fazla 2 metre yaklaşabilmesi, nerede olursa olsun topa eldivensiz herhangi bir temas olursa top dezenfekte edilmesi, sahadaki oyuncu ve yedek kulübesindeki herkesin ayrı bir su / sıvı şişesi olması, yedek kulübelerinde ve saha kenarlarında her 20 metrede bir el dezenfektanı olması, devre arasına giriş, çıkış ve bekleme süresince en az 2 metrelik sosyal mesafe korunmasına yönelik önlemler göze çarpıyor.

Ayrıca Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nde karşılaşmaları takip edecek basın mensupları için de bazı kısıtlamalar getirilmiş durumda. Buna göre yayıncı kuruluş dışında en fazla 12 foto muhabiri, 20 gazeteci / muhabir ve 8 kameraman görev alabilecek.

POZİTİF TEST SENARYOSU

Protokolde yer alan 'Pozitif Test Senaryosu' ise şöyle:

Pozitif test senaryosunun yönetiminde ana sorumluluk Takım Doktoru’nda, sonrasında Tesis Müdürü ve İdari Direktör’dedir. Takım Doktoru tüm oyuncu ve çalışanlar ile ailelerinde şüpheli vaka * olasılığını göz ardı etmemeli, diğer departmanlar ve İdari Menajer Yardımcısı / Tercüman ile sürekli iletişimde kalarak rutin takipler (günlük ateş ölçümü, semptom sorgulama) yapmalıdır. Kulüp dahilinde şüpheli vaka tespitinde vakit kaybetmeden İdari Direktör ile iletişime geçip test organizasyonunu planlamalıdır.

Şüpheli vaka tesis içerisinde saptandı ise, vaka maske ve eldiven ile tesis girişindeki izole bekleme alanına alınmalıdır. Takım Doktoru vakanın hikayesini dinlemeli ve olası temas alanlarını tespit etmeye çalışmalıdır. Test için öncelikle İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin gelmesi beklenmelidir. Bekleme sürecinde vaka odada yalnız olmalıdır. Test sonucu pozitif çıkarsa İdari Direktör ve Takım Doktoru vakanın tabi tutulacağı güncel prosedürler için ilgili kurumlarla iletişime geçerek yönlendirme yapmalıdır. Bir taraftan da o gün tesiste bulunan herkese o gün içerisinde test uygulanmalıdır. Tesiste bulunmayan ancak vaka ile temas olasılığı olan diğer çalışanlar da acilen (en geç 24 saat içerisinde) tesise çağrılıp teste tabi tutulmalıdır. Test sırasında uyulacak kurallar Tarama Testi bölümünde açıklanmıştır. Pozitif çıkan vakanın ailesi bilgilendirilmeli ve onlar için de kendi evlerinde test organizasyonu planlanmalıdır.

Tüm testler sonuçlandığında pozitif vaka olmasa bile mesai sonlandırılmalı (o gün için planlanan antrenman iptal edilmeli) ve tüm tesis dezenfekte edilmelidir. Bir hafta süresince oyuncu ve çalışanlar semptom takibi açısından daha detaylı kontrollere tabi tutulmalıdır. Şüpheli vaka tesis dışındayken saptandı ise test ekipleri vakanın evine yönlendirilmelidir.
Sonuç pozitif çıkarsa oyuncu ve çalışanlar için yukarıda belirtilen tüm süreç aynı şekilde devam etmelidir. İdari Direktör gün sonunda ilgili kurumları ve federasyonu veri gizliliği çerçevesine bilgilendirmelidir.

Bir önceki senaryonun görselleştirilmiş şeması aşağıdadır. Şüpheli vakanın test sonucu negatif çıksa bile vaka 5 gün ev izolasyonuna yollanır, semptom takibi yapılır ve 5 gün sonra evinde organize edilecek şekilde yeni bir teste daha tabi tutulur. 5 gün sonraki testi de negatif çıkan şüpheli vaka, semptomsuz ise tekrar tesis içinde çalışmaya veya antrenman yapmaya başlayabilir. Vaka ilk test negatif çıkmasına rağmen çok belirgin semptomlar gösteriyor ise İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçip ek tetkikler (CT, kan testleri vb) istenmeli ve görüş alınmalıdır.

Pozitif vakalar belirtildiği üzere semptom ve bulgulara bağlı olarak Sağlık Bakanlığı’ın güncel algoritmalarına göre ilgili medikal kurumlara sevk edilecek veya ev izolasyonuna alınacaktır. Bu süreç, İdari Direktör, Takım Doktoru ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecektir. Vaka ev izolasyonunda kalacak ise 5 günde bir kendi evinde kontrol testi planlanması önerilir. Vakanın geri katılımının değerlendirilebilmesi için en az 3 kontrol testinin negatif çıkması önerilir. Geri katılım için semptomsuz olan ve en az 3 kontrol testi negatif çıkan vakadan opsiyonel olarak elektif şartlarda immünizasyon (antikor testi),Eforlu EKG, Akciğer Tomografisi ve tam kan tetkiki de istenebilir. Bu karar Takım Doktoru’nun inisiyatifinde olacaktır. Tüm bulgular ve sonuçlar olumlu, minimum izolasyon süresi de dolmuş ise (5’er gün ara ile yapılacak kontrol testleri sonucunda minimum 15 gün) vakanın geri katılımına izin verilebilir.

Vaka medikal bir kuruma sevk edildi ve yatışı verildi ise kontrol testi takibi ve tetkikleri o kurumun inisiyatifindedir. Takım Doktoru ilgili kurum ile sürekli iletişimde kalmalıdır. Takım doktoru taburculuk öncesi kurumun rutin tetkikleri dışında ek tetkik (Eforlu EKG, ekstra kan tetikleri, ekokardiyografi, tomografi vb) isteyebilir. Taburculuk sonrası vakanın minimum ev izolasyonu süresi yattığı kurum tarafından belirlenecektir ancak buna ekleme yapmak Takım Doktoru’nun inisiyatifindedir. Protokoldeki Müsabaka Dönemi içerisinde semptom ve bulguları nedeni ile hastanede yatışı gerçekleşen oyuncunun bu dönemde tekrar müsabakalara katılımı önerilmez.

Pozitif test sonucu son 4 hafta içerisinde karşılaşılmış bir rakip takım bünyesinde çıkarsa, tüm oyuncu ve tesis çalışanları en geç 48 saat içerisinde tarama testine girmek zorundadır. Test planlaması sorumluluğu Takım Doktoru ve İdari Direktör’de olup, test günü organizasyonu Tarama Testi yönetimi ve bir önceki senaryoda
belirtilen kurallar ve önergeler çerçevesinde tamamlanacaktır. İdari Direktör gün sonunda ilgili kurumları ve Federasyonu veri gizliliği çerçevesine bilgilendirmelidir.

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