Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2026 ara transfer sezonu bitiş tarihi
Şubat ayına girilmesinin ardından Trendyol Süper Lig'de ara transfer sezonu bitiş tarihi araştırmaları hız kazandı. Transfer döneminde kulüpler, yeni isimlerin takımlara katılması ve bazı oyuncuların yollarının ayrılmasının ardından şampiyonluk yarışına devam edecek. TFF'den yapılan duyuru doğrultusunda 2025-2026 Süper Lig sezonunun ara transfer dönemi tarihleri belli oldu. Peki, ara transfer sezonu ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? İşte tüm detaylar...
2025- 2026 Trendyol Süper Lig’in ara transfer döneminde son düzlüğe girildi. Futbol klüpleri, yeni oyuncular transfer ederek kadrolarını güçlendirmeyi ve sezonun ikinci yarısında avantaj yakalamayı hedefliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamayla ara transfer dönemi tarihleri netlik kazandı. Bu kapsamda “Süper Lig’de ara transfer sezonu ne zaman bitecek, bitiş tarihi hangi güne denk geliyor?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 Trendyol Süper Lig sezonuna ilişkin ikinci transfer ve tescil dönemi takvimini kamuoyuyla paylaştı. TFF’den yapılan açıklamaya göre ara 2 Ocak 2026 tarihinde başlayan ara transfer dönemi, 6 Şubat 2026 Cuma günü sona erecek.
ARA TRANSFER SEZONUNA İLİŞKİN TFF DUYURU YAPTI
TFF'den yapılan açıklamada, "2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir" ifadelerine yer verildi.
TRENDYOL SÜPER LİG 21 VE 22. HAFTA MAÇ TAKVİMİ
Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının Şubat ayında gerçekleşecek karşılaşmaların maç takvimi belli oldu. Ligde 21 ve 22. hafta maçlarının programı şöyle:
21. hafta
7 Şubat 2026 Cumartesi:
14:30 Mısırlı.Com.Tr Fatih Karagümrük - Hesap.Com Antalyaspor
20:00 Samsunspor A.Ş. - Trabzonspor A.Ş.
8 Şubat 2026 Pazar:
14:30 İkas Eyüpspor - Rams Başakşehir Futbol Kulübü
17:00 Tümosan Konyaspor - Göztepe A.Ş.
17:00 Çaykur Rizespor A.Ş. - Galatasaray A.Ş.
20:00 Beşiktaş A.Ş. - Corendon Alanyaspor
9 Şubat 2026 Pazartesi:
17:00 Zecorner Kayserispor - Kocaelispor
20:00 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Kasımpaşa A.Ş.
20:00 Fenerbahçe A.Ş. – Gençlerbirliği
22.hafta
13 Şubat 2026 Cuma:
20:00 Galatasaray A.Ş. - İkas Eyüpspor
20:00 Hesap.Com Antalyaspor - Samsunspor A.Ş.
14 Şubat 2026 Cumartesi:
14:30 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor A.Ş.
17:00 Corendon Alanyaspor - Tümosan Konyaspor
20:00 Trabzonspor A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş.
15 Şubat 2026 Pazar:
14:30 Kocaelispor - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.
17:00 Göztepe A.Ş. - Zecorner Kayserispor
20:00 Rams Başakşehir Futbol Kulübü - Beşiktaş A.Ş.
16 Şubat 2026 Pazartesi:
20:00 Kasımpaşa A.Ş. - Mısırlı.Com.Tr Fatih Karagümrük