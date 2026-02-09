Habertürk
        TFTR Derneği: Deprem rehabilitasyonu afet yönetiminin stratejik parçası

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçti. Depremlerde on binlerce kişi hayatını kaybederken, 100 bini aşkın kişi yaralandı. Akut tedavi sürecinin ardından başlayan rehabilitasyon sürecinin, depremzedelerin yeniden günlük yaşama katılımında belirleyici rol oynadığı vurgulandı

        Giriş: 09.02.2026 - 15:32 Güncelleme: 09.02.2026 - 15:32
        TFTR Derneği: Deprem rehabilitasyonu afet yönetiminin stratejik parçası
        Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği (TFTR Derneği), depremin üçüncü yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, afet yönetiminin yalnızca enkaz anıyla sınırlı olmadığını, gerçek başarının afetten sonra hayatın sürdürülebilir kılınmasıyla ölçüldüğünü belirtti.

        TFTR Derneği Başkanı Doç. Dr. İbrahim Halil Erdem, deprem rehabilitasyonuna ilişkin değerlendirmesinde, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonun afet yönetiminin hem öncesinde hem sonrasında merkezi bir role sahip olduğunu ifade etti.

        ENKAZDAN ÇIKMAK HAYATTA KALMAKTIR; AYAĞA KALKMAK İSE YAŞAMAKTIR

        Erdem, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonun deprem öncesinde toplumun kırılganlığını azaltan bir disiplin olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

        “Yaşlılar, kronik kas-iskelet sistemi hastalığı olanlar, nörolojik engelli bireyler ve protez kullanan hastalar afet anında en yüksek risk grubunu oluşturuyor. Düşme riskinin azaltılması, denge ve yürüme eğitimleri, kas gücünün korunması ve ağrı yönetimi; yani toplumun fonksiyonel kapasitesinin artırılması, doğrudan afetlere dayanıklılığı artırır. Bu çoğu zaman gözden kaçan ancak hayati bir gerçektir.”

        ERKEN REHABİLİTASYON KALICI SAKATLIĞI ÖNLÜYOR

        Deprem sonrasında Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonun yalnızca geç dönemde devreye giren bir alan olmadığını vurgulayan Erdem, akut dönemde yoğun bakımdan çıkan hastaların erken mobilizasyonunun, uzun süreli yatışa bağlı komplikasyonların önlenmesinin ve amputasyon ile omurilik yaralanmalarında erken dönemde doğru yönlendirmenin kalıcı sakatlık riskini belirlediğini kaydetti.

        Erdem, “Rehabilitasyon gecikirse, sakatlık yerleşir. Bu nedenle Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, iyileşmeden sonra değil, iyileşmenin bizzat kendisini yöneten bir hekimlik alanıdır.” ifadelerini kullandı.

        FTR YALNIZCA REHABİLİTASYONLA SINIRLI DEĞİL

        Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonun yalnızca yürüme eğitimiyle sınırlı bir alan olarak algılanmasının yanlış olduğuna işaret eden Erdem, FTR hekimliğinin kas-iskelet sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinden kronik ağrı yönetimine, nörolojik hastalıklarda fonksiyon kaybının kontrolünden spastisite tedavisine, protez–ortez planlamasından iş ve günlük yaşam aktivitelerine dönüşe kadar geniş bir yelpazede hizmet sunduğunu belirtti.

        Deprem sonrası süreçte yaygın olarak görülen ağrı, kas spazmı, hareket kısıtlılığı, sinir yaralanmaları ve uzun süreli immobilizasyon sorunlarının FTR’nin doğrudan uzmanlık alanına girdiğini aktardı.

        REHABİLİTASYON STRATEJİK BİR SAĞLIK POLİTİKASI OLMALI

        TFTR Derneği, afetlere hazırlık ve afet sonrası iyileşme politikalarında Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonun tali değil, stratejik bir unsur olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

        Açıklamada, “Bir toplumun gücü yalnızca kaç kişinin hayatta kaldığıyla değil, kaç kişinin bağımsız, üretken ve onurlu bir yaşam sürdürebildiğiyle ölçülür. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bu sürecin merkezinde yer alır.” değerlendirmesine yer verildi.

