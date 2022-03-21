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'The Batman', 598 milyon dolara ulaştı

'Batman' serisinin 7'nci filmi olan 'The Batman', küresel boyutta 598 milyon dolarlık hasılata ulaştı

'The Batman', 598 milyon dolara ulaştı
Küresel hasılatı 598 milyon dolar
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HABERTURK.COM

'The Batman', hafta sonunda ABD'de 36.8 milyon dolarlık hasılat elde etti. Film, böylelikle 300 milyon dolarlık hasılata ulaştı. 'En Çok İzlenen Filmler Listesi'ndeki liderliğini sürdüren 'The Batman'ın küresel hasılatı ise üçüncü hafta sonunda 598 milyon dolar.

En çok izlenen 'Batman' filmi 995.125.841 dolarla 2008 yapımı 'Kara Şövalye' olmuştu.

Hafta sonunda en çok izlenen diğer filmler ise şöyle;
Jujutsu Kaisen 0: The Movie... 14.82 milyon dolar
Uncharted... 8 milyon dolar
X... 4.4 milyon dolar
Dog... 4.1 milyon dolar

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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