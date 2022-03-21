Küresel hasılatı 598 milyon dolar 0:00 / 0:00

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'The Batman', hafta sonunda ABD'de 36.8 milyon dolarlık hasılat elde etti. Film, böylelikle 300 milyon dolarlık hasılata ulaştı. 'En Çok İzlenen Filmler Listesi'ndeki liderliğini sürdüren 'The Batman'ın küresel hasılatı ise üçüncü hafta sonunda 598 milyon dolar.

En çok izlenen 'Batman' filmi 995.125.841 dolarla 2008 yapımı 'Kara Şövalye' olmuştu.

Hafta sonunda en çok izlenen diğer filmler ise şöyle;

Jujutsu Kaisen 0: The Movie... 14.82 milyon dolar

Uncharted... 8 milyon dolar

X... 4.4 milyon dolar

Dog... 4.1 milyon dolar