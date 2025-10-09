Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim THE'nin 2026 Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda 4 Türk üniversitesi ilk 500'e girdi

        THE'nin 2026 Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda 4 Türk üniversitesi ilk 500'e girdi

        Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) 2026 Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda 4 Türk üniversitesi ilk 500'e, 15 Türk üniversitesi ise ilk 1000'e girdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 17:38 Güncelleme: 09.10.2025 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        THE'nin 2026 Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda 4 Türk üniversitesi ilk 500'e girdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Türkiye'den 91 üniversitenin bulunduğu sıralamada, bu yıl 28'i "Reporter" statüsüyle olmak üzere 109 üniversite yer aldı.

        Toplam 115 ülkeden 2 bin 191 yükseköğretim kurumunun değerlendirmeye alındığı sıralamada, Koç Üniversitesi 301-350, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Sabancı Üniversitesi 351-400 ve Boğaziçi Üniversitesi 401-500 bandında yer alarak ilk 500'e girmeyi başardı.

        İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 501-600, Bilkent Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi 601-800, Abdullah Gül Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi ise 801-1000 bandında yer buldu.

        25 TÜRK ÜNİVERSİTESİ 1001-1500 DİLİMİNE YERLEŞTİ

        Sıralamada 25 Türk üniversitesi de 1001-1500 dilimine yerleşti. Geçen yılki raporda listede yer almayan Abdullah Gül Üniversitesi bu yıl ilk 1000'den listeye girdi. 18 üniversite ise sıralamada ilk kez yer aldı.

        Anadolu Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi 1001-1200, Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ise 1201-1500 bandına yerleşti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk üniversitelerinin uluslararası sıralamalarda elde ettikleri başarıları takdirle karşıladığını belirterek, şunları kaydetti: "Üniversitelerimizin bilhassa son yıllarda artan başarıları uluslararası sıralamalara da yansımaya başladı. Rekor sayıda üniversitemizin sıralamada yer bulması ve üst sıralara doğru yükselmesi sevindirici bir gelişme. Dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında Türk üniversitelerinin de yer almasını istiyoruz. Üniversitelerimizin, bu hedeflere odaklandıkları sürece niteliklerini artıracaklarına ve başarıya ulaşacaklarına inancımız tamdır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        Boşanmayı doğruladı
        Boşanmayı doğruladı
        Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı!
        Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı!
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum