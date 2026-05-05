Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Nolan’ın The Odyssey filminden fragman geldi!

        Nolan’ın The Odyssey filminden fragman geldi!

        Christopher Nolan'ın 13. uzun metrajlı filmi The Odyssey'in fragmanı görücüye çıktı. Matt Damon'ın Odysseus'u canlandırdığı yapım fantastik unsurlarıyla dikkat çekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 16:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nolan'ın The Odyssey filminden fragman geldi!

        Christopher Nolan'ın, The Odyssey filminin fragmanı izleyiciyle buluştu. Universal Pictures tarafından paylaşılan görüntüler, mitolojik kahraman Odysseus'un tehlikelerle dolu yolculuğunu gözler önüne seriyor.

        Homeros'un Odysseia kitabı uyarlamasında zorlu deniz yolculukları, savaş sahneleri ve fantastik unsurlar öne çıkıyor.

        REKLAM

        Matt Damon'ın Odysseus'u canlandırdığı yapımda Anne Hathaway Penelope'ye, Tom Holland ise oğulları Telemakhos'a hayat veriyor.

        Robert Pattinson'ın İthaka tahtını hedefleyen Antinous karakteriyle dikkat çektiği yapımda, Zendaya Athena, Charlize Theron ise Circe karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

        Fragmanlarda ayrıca, Odysseus'un karşılaştığı mitolojik tehlikeler arasında Kiklop, girdap ve Calypso gibi unsurlar da yer alıyor.

        Yaklaşık 250 milyon dolarlık bütçeyle çekilen Nolan'ın 13. uzun metraj filmi, tamamı IMAX kameralarla çekilmesiyle bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

        Öte yandan Nolan'ın bir önceki filmi Oppenheimer, dünya genelinde 958,8 milyon dolar hasılat elde etmiş ve 13 dalda Akademi Ödülleri adaylığı kazanarak 7 ödülün sahibi olmuştu.

        The Odyssey filminin 17 Temmuz'da İngiltere ve ABD'de vizyona girmesi planlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Türkiye İş Bankası Müzesi'nde her yaşa uygun bir atölye var!

        İş Sanat'ın öğrenme programları kapsamında müzelerinde farklı yaş grupları için hazırladığı ücretsiz atölye çalışmaları büyük bir ilgi görüyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        O restorana ceza kesildi
        O restorana ceza kesildi
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması