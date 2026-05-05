Nolan’ın The Odyssey filminden fragman geldi!

Christopher Nolan'ın, The Odyssey filminin fragmanı izleyiciyle buluştu. Universal Pictures tarafından paylaşılan görüntüler, mitolojik kahraman Odysseus'un tehlikelerle dolu yolculuğunu gözler önüne seriyor.

Homeros'un Odysseia kitabı uyarlamasında zorlu deniz yolculukları, savaş sahneleri ve fantastik unsurlar öne çıkıyor.

Matt Damon'ın Odysseus'u canlandırdığı yapımda Anne Hathaway Penelope'ye, Tom Holland ise oğulları Telemakhos'a hayat veriyor.

Robert Pattinson'ın İthaka tahtını hedefleyen Antinous karakteriyle dikkat çektiği yapımda, Zendaya Athena, Charlize Theron ise Circe karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Fragmanlarda ayrıca, Odysseus'un karşılaştığı mitolojik tehlikeler arasında Kiklop, girdap ve Calypso gibi unsurlar da yer alıyor.

Yaklaşık 250 milyon dolarlık bütçeyle çekilen Nolan'ın 13. uzun metraj filmi, tamamı IMAX kameralarla çekilmesiyle bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

Öte yandan Nolan'ın bir önceki filmi Oppenheimer, dünya genelinde 958,8 milyon dolar hasılat elde etmiş ve 13 dalda Akademi Ödülleri adaylığı kazanarak 7 ödülün sahibi olmuştu.

The Odyssey filminin 17 Temmuz'da İngiltere ve ABD'de vizyona girmesi planlanıyor.