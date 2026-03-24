The Traitors Türkiye yarışmacıları kimler, ne zaman başlıyor?
Strateji, psikolojik savaş ve ihanetin iç içe geçtiği yarışma The Traitors, Türkiye uyarlamasıyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Sunuculuğunu Giray Altınok'un üstlendiği The Traitors Türkiye için yayın tarihinin açıklanmasıyla birlikte izleyicilerin heyecanı zirveye çıktı. Dünya genelinde büyük ses getiren formatın Türkiye versiyonunda yarışmacı kadrosu, oyun kuralları ve sürpriz detaylar merak konusu olurken, "The Traitors Türkiye ne zaman başlıyor, formatı nasıl işleyecek?" soruları da arama motorlarında üst sıralara yükseldi. İşte bilgiler...
THE TRAITORS TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?
The Traitors Türkiye 26 Mart Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında başlıyor.
THE TRAITORS TÜRKİYE FORMATI NE?
Katılımcıların “Traitors” (Hainler) ve “Faithfuls” (Masumlar) olarak iki gruba ayrıldığı The Traitors Türkiye’de, kimlikler yalnızca “Hainler” tarafından biliniyor.
Katılımcılar, bir yandan ortak görevleri tamamlayarak büyük ödül için mücadele ederken, diğer yandan kaledeki konumlarını korumak için stratejik kararlar almak zorunda kalıyor. Her bölümde artan gerilim, beklenmedik ittifaklar ve sürpriz elemeler izleyiciyi ekran başında tutacak dinamik bir deneyim sunuyor.
THE TRAITORS TÜRKİYE YARIŞMACILARI KİMLER?
Strateji, güven ve ihanet temalarını akıl oyunlarıyla birleştiren The Traitors Türkiye, şov dünyası ve sanal medyanın ünlü isimlerini bir araya getiriyor. Kadroda Pascal Nouma, Selim Yuhay, Melih Kunukcu, Yasemin Yürük, Mert Öztürk, Yusuf Güney, Hülya Uğur, Emir Elidemir, Yiğit Poyraz, Saadet Özsırkıntı, Tara De Vries, Yaren Alaca, Yasemin Yılmaz, Ayliz Yaşar, Cem Avnayim, Emre Uzunboy, İlkay Buharalı, Öykü Berkan ve Özgür Balakar yer alıyor.