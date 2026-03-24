Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin The Traitors Türkiye yarışmacıları kimler, ne zaman başlıyor? Giray Altınok The Traitors Türkiye formatı ne, hangi kanalda?

        The Traitors Türkiye yarışmacıları kimler, ne zaman başlıyor?

        Strateji, psikolojik savaş ve ihanetin iç içe geçtiği yarışma The Traitors, Türkiye uyarlamasıyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Sunuculuğunu Giray Altınok'un üstlendiği The Traitors Türkiye için yayın tarihinin açıklanmasıyla birlikte izleyicilerin heyecanı zirveye çıktı. Dünya genelinde büyük ses getiren formatın Türkiye versiyonunda yarışmacı kadrosu, oyun kuralları ve sürpriz detaylar merak konusu olurken, "The Traitors Türkiye ne zaman başlıyor, formatı nasıl işleyecek?" soruları da arama motorlarında üst sıralara yükseldi. İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2026 - 21:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Uluslararası arenada izlenen The Traitors, şimdi Türkiye’de izleyiciyle buluşuyor. Giray Altınok’un sunumuyla ekrana gelecek olan The Traitors Türkiyenin yayın tarihinin netleşmesi, yarışmaya dair araştırmaları artırdı. Strateji ve güven oyunlarının ön planda olacağı yapımda yarışmacıların kimler olacağı ve formatın detayları sorgulanıyor. İşte The Traitors Türkiye hakkında bilgiler...

        2

        THE TRAITORS TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        The Traitors Türkiye 26 Mart Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında başlıyor.

        3

        THE TRAITORS TÜRKİYE FORMATI NE?

        Katılımcıların “Traitors” (Hainler) ve “Faithfuls” (Masumlar) olarak iki gruba ayrıldığı The Traitors Türkiye’de, kimlikler yalnızca “Hainler” tarafından biliniyor.

        4

        Katılımcılar, bir yandan ortak görevleri tamamlayarak büyük ödül için mücadele ederken, diğer yandan kaledeki konumlarını korumak için stratejik kararlar almak zorunda kalıyor. Her bölümde artan gerilim, beklenmedik ittifaklar ve sürpriz elemeler izleyiciyi ekran başında tutacak dinamik bir deneyim sunuyor.

        5

        THE TRAITORS TÜRKİYE YARIŞMACILARI KİMLER?

        Strateji, güven ve ihanet temalarını akıl oyunlarıyla birleştiren The Traitors Türkiye, şov dünyası ve sanal medyanın ünlü isimlerini bir araya getiriyor. Kadroda Pascal Nouma, Selim Yuhay, Melih Kunukcu, Yasemin Yürük, Mert Öztürk, Yusuf Güney, Hülya Uğur, Emir Elidemir, Yiğit Poyraz, Saadet Özsırkıntı, Tara De Vries, Yaren Alaca, Yasemin Yılmaz, Ayliz Yaşar, Cem Avnayim, Emre Uzunboy, İlkay Buharalı, Öykü Berkan ve Özgür Balakar yer alıyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
