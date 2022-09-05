Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

The Weeknd konser esnasında sesini kaybetti

Grammy ödüllü şarkıcı The Weeknd konser, Los Angeles Sofi Stadyumu'nda verdiği konser esnasında sesini kaybettiğini açıklayarak sahneyi terk etti

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • The Weeknd konser esnasında sesini kaybetti - Magazin haberleri

    Kanadalı şarkıcı The Weeknd, Los Angeles Sofi Stadyumu'nda verdiği konseri yarıda kesmek zorunda kaldı.
  • The Weeknd konser esnasında sesini kaybetti - Magazin haberleri

    "Starboy", "Blinding Lights" ve "Save Your Tears" gibi hit parçalara imza atan ünlü Grammy ödüllü şarkıcı, sahnede yarım saat kadar durduktan sonra sesini kaybettiğini ve konseri bitirmek zorunda kaldığını açıkladı.
  • The Weeknd konser esnasında sesini kaybetti - Magazin haberleri

    "KONSERİ BU ŞEKİLDE VEREMEM"

    32 yaşındaki şarkıcı sahneyi terk etmeden önce "Ne oldu hiç bilmiyorum ama sesimi kaybettim. Konseri durdurmak hiç istemiyorum, bu beni öldürüyor ama size vermek istediğim konseri bu halde veremem. Herkesin iyi olduğundan ve paralarını geri alacağından emin olacağım. Sizin için yakında bir konser vereceğim. Çıkıp size bizzat özür dilemek istedim" dedi.
  • The Weeknd konser esnasında sesini kaybetti - Magazin haberleri

    "TELAFİ EDECEĞİM"

    The Weeknd, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sesim ilk şarkıda gitti. Çok kötü hissediyorum. Tüm hayranlarımdan özür diliyorum. Yeni bir tarihle bunu telafi edeceğim. Söz veriyorum" ifadelerini kullandı.
  • The Weeknd konser esnasında sesini kaybetti - Magazin haberleri

    Şarkıcı şu sıralar "After Hours" turnesi kapsamında ABD ve Kanada'da konser veriyor.
  • The Weeknd konser esnasında sesini kaybetti - Magazin haberleri

    JOHNNY DEPP'İN KIZI BAŞROLDE

    Öte yandan The Weeknd, şarkıcılığın yanı sıra yeni bir dizi projesiyle de hayranlarıyla buluşuyor. Johnny Deep'in kızı oyuncu ve model Lily-Rose Depp ile "The Idol" adlı dizide rol alan şarkıcı, ilk defa oyunculuk yapacak.
  • The Weeknd konser esnasında sesini kaybetti - Magazin haberleri

    HBO Max'de yayınlanacak olan dizi, gizli bir tarikat lideri ile kadın bir pop şarkıcısının romantik ilişkisini konu alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca; Troye Sivan, Rachel Sennott, Hari Nef, Debby Ryan ve "Blackpink"ten Jennie yer alıyor.

    Fotoğraflar: AP, Splash News, Avalon.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.