"KONSERİ BU ŞEKİLDE VEREMEM"

32 yaşındaki şarkıcı sahneyi terk etmeden önce "Ne oldu hiç bilmiyorum ama sesimi kaybettim. Konseri durdurmak hiç istemiyorum, bu beni öldürüyor ama size vermek istediğim konseri bu halde veremem. Herkesin iyi olduğundan ve paralarını geri alacağından emin olacağım. Sizin için yakında bir konser vereceğim. Çıkıp size bizzat özür dilemek istedim" dedi.