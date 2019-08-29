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HaberlerFutbolThiago Maia'nın babası açıkladı: "Beşiktaş'ın transfer teklifini reddettik"

Maia'nın babası açıkladı: "Beşiktaş'ı reddettik"

Beşiktaş'ın transferde kadrosuna katmak istediği isimlerin başında gelen Thiago Maia, siyah-beyazlıları reddetti! Oyuncunun menajerliğini de yürüten babası Joel Maia, Brezilya basınına yaptığı açıklamada 22 yaşındaki futbolcunun Lille'de kalmak istediğini duyurdu

Thiago Maia

Beşiktaş'a transferde Fransa'dan kötü haber geldi! Kara Kartal'ın orta saha transferinde bir numaralı ismi olan Thiago Maia'nın menajeri, siyah-beyazlı kulübün yaptığı teklifi reddettiklerini açıkladı.

LILLE'DE KALMAK İSTİYOR

Brezilya basınından Globo Esporte'ye konuşan Thiago Maia'nın menajeri ve babası Joel Maia, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun 1 sezon daha Lille'de forma giymek istediği ve bu sebeple Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdiklerini söyledi.

BEŞİKTAŞ İLE LILLE ANLAŞTI

Siyah-beyazlılar, Thiago Maia için Fransa Ligue 1 takımlarından Lille ile de el sıkışmış, iki kulüp 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunda da uzlaşmıştı.

22 yaşındaki Brezilyalı Thiago Maia geçtiğimiz sezon Lille forması ile 27 maça çıktı ve 1 asist ile oynadı.

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