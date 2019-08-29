Beşiktaş'a transferde Fransa'dan kötü haber geldi! Kara Kartal'ın orta saha transferinde bir numaralı ismi olan Thiago Maia'nın menajeri, siyah-beyazlı kulübün yaptığı teklifi reddettiklerini açıkladı.

LILLE'DE KALMAK İSTİYOR

Brezilya basınından Globo Esporte'ye konuşan Thiago Maia'nın menajeri ve babası Joel Maia, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun 1 sezon daha Lille'de forma giymek istediği ve bu sebeple Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdiklerini söyledi.

BEŞİKTAŞ İLE LILLE ANLAŞTI

Siyah-beyazlılar, Thiago Maia için Fransa Ligue 1 takımlarından Lille ile de el sıkışmış, iki kulüp 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunda da uzlaşmıştı.

22 yaşındaki Brezilyalı Thiago Maia geçtiğimiz sezon Lille forması ile 27 maça çıktı ve 1 asist ile oynadı.