Thiam'dan 2 gol 1 asist

Antalyaspor mücadelesinde Kasımpaşa'nın sezon başında kadrosuna kattığı Mame Thiam etkili performansı ile dikkat çekti. Senegalli forvet müsabakanın 60 ve 80. dakikalarında iki gol kaydederken, 53. dakikada da Mustafa Pektemek’in golünü ise hazırlayan isim oldu. 26 yaşındaki futbolcu bu maçla birlikte ligde 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.