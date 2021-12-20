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Blokzincir veri firması Chainalysis, 2022 Kripto Suç Raporu'nun ön bulgularını paylaştı. Buna göre 2021 yılında kripto para piyasasında 7.7 milyar dolarlık dolandırıcılık gerçekleşti. Dolandırıcılıkla yatırımcıların yaşadığı kayıp 2020'ye göre yüzde 81 yükseldi.

Bu yükselişte rug pull (halı çekme) adı verilen geliştiricilerin bir anda yatırımcıların kaynaklarıyla beraber ortadan kaybolması anlamına gelen yöntemin yaygınlaşması etkili oldu. 2020'de dolandırıcılık vakalarının sadece yüzde 1'i bu yöntemle gerçekleştirirlerken, söz konusu oran 2021'de yüzde 37'ye yükseldi.

Bu yükselişin nedeni ise Türkiye'deki kripto para piyasasını takip edenler için tanıdık bir isim oldu. 2021'de dünyada 2.8 milyar dolarlık halı çekme dolandırıcılığı yapılırken bu kaybın 2.6 milyar doları Thodex'ten geldi.

Chainalysis raporunda 2021'in en büyük 15 halı çekme vakası şu şekilde sıralandı:

Thodex açık ara halı çekmede dünya lideri olurken, bu firmayı 58.3 milyon dolarlık zararla AnubisDAOve 50 milyon dolarla Uranium Finance takip etti. Thodex dışında ağırlıklı olarak halı çekme dolandırıcılığı merkeziyetsiz finans projelerinde gerçekleşti.

NE YAŞANMIŞTI?

400 bin kullanıcıya sahip İstanbul merkezli kripto para borsası Thodex'te nisan ayında bir anda işlemler durdurulmuştu. Ardından kullanıcılar hesaplarına da ulaşamamaya başladı. Platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da Arnavutluk'a kaçtığı tespit edildi.

Özer’in kaçmadan önce hazırlıklarını yaptığı ve yanına yüklü miktarda para aldığı ifade ediliyor. Konuyla ilgili açılan soruşturmada tutuklu bulunan Serap Özer ifadesinde abisi Faruk Fatih Özer'in 18 Nisan 2021 tarihinde şirkete ait hacklenme raporu, şirket davalarıyla ilgili dokümanlar, mizan ve bütçeye ilişkin belgeler, karar, pay, genel kurul defterini istediğini anlattı.

MAFYAYA SIĞINDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Özer, bu belgeler ve 400 bin kişiyi dolandırarak elde ettiği milyonlarca dolar kripto parayla yurtdışına çıktı. Özer'in Arnavutluk'a gittikten sonra bu ülkeden çıkış yaptığına ilişkin herhangi bir tespit yapılmadığı bu nedenle halen bu ülkede gizlenmeyi sürdürdüğü değerlendiriliyor.

Özer'in izini kaybettirmesine Arnavutluk mafyasının yardım ettiği iddia ediliyor. Thodex mağdurları ise henüz kayıplarını telafi edemedi.