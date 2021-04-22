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HaberlerGündemTÜRKİYE ONU KONUŞUYOR! Son dakika: İşte Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in son açıklamaları
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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in o konuşması

Mağdur ettiği 391 bin kişinin 2 milyar dolarıyla kayıplara karışan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in daha önce yaptığı bir dijital söyleşisi ortaya çıktı. Sosyal medyada yayınlanan videoda Özer, yatırımcıların hangi zaaflarını suistimal ettiğinin ipuçlarını vermiş

TÜRKİYE ONU KONUŞUYOR! Son dakika: İşte Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in son açıklamaları
HABERTURK.COM

Türkiye’nin gündemi tarihinin gördüğü en büyük vurgunlardan biriyle sarsılırken bu büyük vurguna imza atıp yurtdışına kaçan Faruk Fatih Özer’in bir videosu sosyal medyada ortaya çıktı.

Kurucusu olduğu kripto para platformu Thodex ile 391 bin yatırımcıyı mağdur eden ve 2 milyar dolarla kayıplara karışan Faruk Fatih Özer, bir dijital söyleşide kripto para konusunda ahkam kesmiş!

Özer, “Bu ülkede hizmet veriyor olmamızın şans olduğunu düşünüyorum. Hem genç popülasyonumuz hem de yenilikleri seven yapımız var. Bu yenilikleri çok rahat benimsiyoruz. Kripto paraya yatırım yapan kullancıların çoğu da kısa vadeli gelir elde etme ümidiyle yatırım yapıyor” sözleriyle mağdur ettiği yüz binlerce kişinin iyi niyetini ve yatırım hevesini nasıl kullandığını da ortaya koydu.

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