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Thodex kapandı mı? Thodex battı mı? Thodex'ten resmi açıklama geldi

Kripto para dünyasınında günün hakkında en çok arama yapılan konusu Thodex oldu. Thodex'e yatırım yapan binlerce kişi Thodex kapandı mı ve battı mı gibi aramalar yapıyor. Konuyla ilgili olarak Thodex'ten resmi açıklama geldi! İşte ayrıntılar...

Thodex kapandı mı? Thodex battı mı? Thodex'ten resmi açıklama geldi

Kullanıcıların hesaplarına ulaşamadığı ve bakım yapıldığı gerekçesiyle kapandığı söylenen yerli kripto para borsası Thodex'den açıklama geldi. Thodex 4-5 iş günü sürecek bir bakım sürecine girdiğini açıkladı.

YERLİ KRİPTO PARA BORSASI SİSTEMLERİNİ KAPATTI

2017 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Thodex kripto para borsası yaptığı açıklama ile işlemlerini durdurdu. Dün akşam saatlerinden bu yana işlem yapılamayan sitenin bir anda kapatılması tepkilere neden oldu.

Thodex’ten yapılan açıklamaya göre bir kuruluşun şirkete yatırım yapmak istemesi nedeniyle tekliflerin değerlendirilme aşamasına geçildiği belirtildi. Açıklamada, devir işlemleri tamamlanana kadar kripto para alım ve satımına yönelik işlemlerin durdurulduğu, devir sürecine kadar ise kullanıcıların bilgilendirileceği, internette yer alan olumsuz haberlere ise itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

SİTEDE HERHANGİ BİR İLETİŞİM BİLGİSİ YOK

Thodex kullanıcıları bir anda hesaplarına erişemeyince iletişim kurmak için çabalasa da internet sitelerinde ulaşabilecekleri bir telefon ya da e-posta adresi bulunmuyor. Bu nedenle sosyal medya platformlarında Thodex’e ilişkin birçok paylaşım yapıldı. Sosyal medya platformlarında Thodex’in ofisinin boşaltıldığı, hafta içi olmasına rağmen ofisin boş olduğu ve sadece tabelanın kaldığı iddia edildi.

ŞİRKETİN YÖNETİCİSİNE SUÇ DUYURUSU

Twitter üzerinden bazı kullanıcılar şirketin yöneticisi olarak Faruk Fatih Özer’e “nitelikli dolandırıcılık” yaptığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Suç duyurusunda şirketin yöneticisi Faruk Fatih Özer’in açıklama yapmadığını, polis nezaretinde şirketin adresine gidildiği ve adreste kimsenin olmadığı öne sürüldü.

KRİPTO PARA BORSALARINDA YAPILAN İŞLEMLER İÇİN BİR DEVLET GARANTİSİ SÖZ KONUSU MUDUR?

Güneş "Kripto Para Borsası olarak kendilerini adlandıran veya insanların bu isimle adlandırdıkları firmalar hukuken borsa olmadıkları ve üzerlerinde de herhangi bir özel hukuk tüzel kişisine yönelik sıradan denetimler dışında özel bir denetim uygulanmadığından ve en önemlisi kanunen açıkça böyle bir garanti de verilmediğinden bu kendine borsa diyen veya borsa diye adlandırılan platformlarda yapılan işlemlerle ilgili olarak hiçbir Devlet garantisi bulunmamaktadır” dedi.

KRİPTO PARA BORSALARINDAN OLUMSUZ ETİLENEN VEYA HAKKI İHLAL EDİLENLER HANGİ HUKUKİ YOLLARA BAŞVURABİLİRLER?

Güneş “Kripto para borsası adını anarak faaliyet gösteren firmalar aslında sıradan bir aracılık hizmeti vermektedirler ve müşterileriyle aktettikleri sözleşmelerin içeriği aralarındaki hukuki ilişkiyi belirler. Yani, hakkının yendiğini düşünen veya parası iade edilmeyen bir yatırımcı o firma ile aralarındaki sözleşme ilişkisine dayanarak hakkını arayabilir. Bunun için doğrudan icra takibi yapabileceği gibi dava da açabilir. Yine eğer bu firmaların ihlalleri suç teşkil ediyorsa, bu eylemleriyle ilgili olarak haklarında savcılıklarda suç duyurusunda bulunulabilir” açıklamasında bulundu.

THODEX’TEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE

Değerli kullanıcılarımız,

2017 yılından beri sizlere kaliteli hizmet vermekte ve hizmet kalitemizin daha da artması adına gece gündüz çalışmaktayız. Kullanıcılarımızın memnuniyetini esas alarak, bugüne kadar ülkemizde bir çok yeniliğe imza attık ve Amerika Birleşik Devletlerinden aldığımız lisans ile global anlamda sektörde ilk lisanslı Türk Şirketi olduk.

Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımlar atması da kaçınılmaz hale gelmiştir.

İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri, uzun süredir, şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır.

Bunun yanında internette yer alan olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığı, şirketimizin faaliyetlerine daha güçlü olarak devam ettiği, konuyla ilgili olarak kullanıcılarımızın varlıkları konusunda endişeye kapılacak herhangi bir durum olmadığını bilgilerinize sunarız. Daha güçlü ortaklarla sizlere güvenli altyapımızla hizmet vermeye devam etmek için çalışıyoruz.

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