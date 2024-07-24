Thomas Manfredini: En iyi sonucu almak istiyoruz

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda yarın sahasında San Marino temsilcisi La Fiorita ile mücadele edecek. Bu maç öncesinde statta düzenlenen basın toplantısında San Marino Teknik Direktörü Thomas Manfredini ile kaleci Gianluca Vivan açıklamalarda bulundu.

"SONUNA KADAR MÜCADELE EDEREK EN İYİ SONUCU ALMAK İSTİYORUZ"

Manfredini, ilk kez tur atladıkları için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını belirterek, "Bir önceki turdan daha farklı olacak. Çok daha güçlü bir takımla karşılaşacağız. Bir önceki turdan daha farklı ve zorlu olacak. İlk defa bu turnuvada yer aldığımız için heyecanlı ve mutluyuz. Coşkulu oynayacağız. Buraya gelirken 10-12 antrenman yaptık. Fiziksel olarak biraz yorgun geldik. Sonuna kadar mücadele edip, en iyi sonucu almak istiyoruz" şeklinde konuştu.