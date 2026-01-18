Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thomas Reis: Aynı şehirden bir hakemin, Süper Lig maçını yönetmesi anlaşılır bir şey değil - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thomas Reis: Aynı şehirden bir hakemin, Süper Lig maçını yönetmesi anlaşılır bir şey değil

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Gençlerbirliği müsabakasının ardından, "Federasyona bir tavsiye anlamında bir şeyler söylemek istiyorum; aynı şehirden bir hakemin, Süper Lig maçını yönetmesi anlaşılır bir şey değil" dedi.

        Giriş: 18.01.2026 - 20:48 Güncelleme: 18.01.2026 - 20:48
        Thomas Reis'ten hakem ataması tepkisi!
        Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Samsunspor deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Maça başlamadan önce, iki gün sonra 20 Ocak 1989’da yaşanan kazanın yıl dönümü olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu kaza, Samsunspor tarihinde çok kötü bir gündü. O kazada hayatını kaybeden insanların ailelerine buradan başsağlığı dilemek istiyorum. Açıkçası bir puanla yolumuza devam edebiliriz diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi son karşılaşmalarda farklı farklı kadrolarla sahaya çıkmak zorunda kaldık. Bugün de bazı genç oyuncularımızı, U19 takımından getirdiğimiz oyuncuları kullandık. Gösterdikleri performanstan dolayı mutlu olduğumu söylemem gerekiyor. Gördüğünüz gibi bugün Jules Oliver Ntcham sakatlıktan geri döndü ama onun da biraz zamana ihtiyacı var, bunu sizlerde muhtemelen görmüşsünüz. Diğer sakat oyuncularımızın iyileşmesini bekliyoruz. Onlar da iyileşirse ligin ikinci yarısı için iyi bir kadromuz olacağını düşünüyorum. Gençlerbirliği ile alakalı şunu söyleyebilirim zaten onların özellikle sağ tarafta rotasyon yapacağını ve pozisyon değiştireceğini biliyorduk. Maçın ilk dakikalarına bu anlamda biraz sıkıntılar yaşadık ki zaten buna göre de bir planımız vardı ama daha sonrasında oyunun kontrolünü ele aldık. Gol pozisyonunda faul de verilebilirdi veya verilmeyebilirdi. Bugün itirazdan dolayı 3’üncü sarı kartımı gördüm. Açıkçası hiçbir şey yapmadığım halde bu kartın verildiği düşüncesindeyim. Federasyona bir tavsiye anlamında bir şeyler söylemek istiyorum; açıkçası anlamakta zorlanıyorum. Çünkü aynı şehirden bir hakemin, Süper Lig maçını yönetmesi anlaşılır bir şey değil. Yüzde 50 pozisyonlarda bizim lehimize bir karar olmadı. Kenarda ise dördüncü hakem her zaman haklı olduğumu söyledi. Çünkü Lubomir Satka’nın pozisyonunda faul olduğunu düşünüyorum. Jules Oliver Ntcham’ın son dakikalardaki şutunda da bana göre bir korner olduğunu düşünüyorum. Federasyona tavsiye anlamında şunu söyleyebilirim, aynı şehirden hakemin o şehrin takımının maçını yönetmemeli. Ama sonuç olarak bakarsak çok değerli bir puan aldık" açıklamasında bulundu.

