Thomas Reis: Evimizde 2 maçı kazanırsak gruptan çıkabiliriz

Samsunspor Teknik Direktör Thomas Reis ile futbolcular Tanguy Coulibaly ve Antoine Makoumbou, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çeviri Topluluğu tarafından düzenlenen "Kuzeyin Kralı OMÜ'de" isimli söyleşi etkinliğine katıldı.

Teknik Direktör Reis ve futbolcular takımdaki iletişimden Samsun'daki yaşama, Türk yemeklerinden 23 Ekim Perşembe günü oynayacakları Dinamo Kiev maçını değerlendirdi.

"TÜRK YEMEKLERİ GERÇEKTEN ÇOK ÖZEL VE BAZEN DE BEDENİMDE HİSSEDEBİLİYORUM" OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, farklı bir kültürden geldiğini ve Türkiye'ye ilk kez teknik direktörlük yapmak için geldiğini belirterek, "Farklı bir kültürden geldim. Kültürü en iyi şekilde adapte olmaya çalışıyorsunuz. Çünkü saygı duyulması gereken bir konu ve detay var. Takımda ise genel itibarıyla İngilizce iletişim kuruyoruz. Türkçe zor bir dil. Ben hocalık deneyimini ilk defa ülkem dışında yaşıyorum. Buraya geldikten sonra bir hata yapmaktan korktum. Türk yemeklerini kesinlikle çok seviyorum. Alman yemeklerini de özlediğim oluyor. Türk yemekleri gerçekten çok özel ve bazen de bedenimde hissedebiliyorum" diye konuştu. REKLAM

"LİGDEKİ DİĞER TAKIMLARA BAKTIĞIMIZDA ZOR KARŞILAŞMALAR BİZİ BEKLİYOR" Süper Lig'deki rekabetten de bahseden Reis, "Ben hoca olarak diğer kulüpler hakkında çok fazla konuşmayı sevmem. Galatasaray'ın kadrosuna baktığımızda çok kaliteli ve çok iyi oyunculara sahip olduğunu görüyoruz. Onların önüne geçmek çok zor diyebilirim. Ligdeki diğer takımlara baktığımızda zor karşılaşmalar bizi bekliyor. Kendi performansımızı gösterdiğimiz sürece her zaman kazanmamız için bir şansımız olacaktır. Bunu da Fenerbahçe'ye karşı gösterdiğimizi düşünüyoruz. Avrupa'da da oynuyoruz. Türkiye'yi temsil ediyoruz ve Türk insanını da gururlandırmak istiyoruz" şeklinde konuştu. "EVİMİZDEKİ İKİ MAÇI KAZANIRSAK GRUPTAN ÇIKABİLİRİZ" Dinamo Kiev karşılaşmasına da değinen Reis, "Samsunspor taraftarından çok memnunum. Kendi evimizde çok önemli bir karşılaşma oynayacağız. Umarım stadyum ful olur. Perşembe günü umarım taraftarımızın hiçbir zaman eksilmeyen desteğini stadyumda görürüz. Hedeflerle ilgili çok fazla konuşmayı seven bir hoca değilim. Her zaman adım adım, maç maç gitmeyi tercih ederim. Konferans Liginde sonraki oynayacağımız 2 maç evimizde ve çok kritik. Biz bu maçları da kazanacak olursak, gruptan çıkabileceğiz. Oyuncularımızda bu maçtan zevk alacaklardır. Ellerinde gelenin en iyisini ortaya koyacaklardır. Kiev zorlu bir rakip. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım" ifadelerini kullandı.

ANTOİNE MAKOUMBOU: SAHANIN DİLİ TEKTİR Samsunspor oyuncusu Antoine Makoumbou ise takım içi iletişimde İngilizcenin ortak dil olduğunu vurgulayarak, "Bizler takımdaki diğer arkadaşlarla İngilizce iletişim kurmak istiyoruz. Alman bir hocamız var. Hocalarımız farklı diller konuşsa da takımda Türk oyuncularımız olsa da ortak dilimiz İngilizce. Burada en önemli olan şey sahada göstermiş olduğumuz performans. Sahanın dili de tektir. Türkiye gelmemin nedeni biraz farklılık olsun istedim. Burada çok mutluyum. Ben İtalya'da, Almanya'da da yaşadım. Türk yemekleri inanılmaz. Kesinlikle Türk yemekleri çok iyi. Burada en önemli olan şey bu karşılaşmayı kazanmaktır. Antrenmanda bu karşılaşmalara en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Biz oyuncular olarak bu tür karşılaşmaları dört gözle bekliyoruz" açıklamasında bulundu.