UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Ukrayna ekibi Dynamo Kiev'i 3-0 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, galibiyeti değerlendirdi.

Alman teknik adam, galibiyeti Türkçe özetledi ve, "Süper takım performansı." dedi.

Sözlerine devam eden Thomas Reis, "Harika bir galibiyet oldu. Maçın başından itibaren oyunun içinde kaldık. Takım halinde agresif performans gösterdik. Rakibimiz bir net şans yakaladı. Biz de gösterdiğimiz performans sonrası 3-0'lık net bir galibiyet aldık. Oynamış olduğumuz oyundan da zevk aldığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

TAKIMDAKİ ATMOSFER

Takımdaki atmosferle ilgili konuşan Thomas Reis, "Takımdaki atmosfer harika. Sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla ve bana gelen sorulardan anladığım kadarıyla, geçen sezonki performansı göstermediğimiz söylemişti. Zamana ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. Transferlerimiz var, adaptasyon gerekiyordu. Şu anda iyi gidiyor. Biz de onlara oynama şeklimizi, mentalitemizi anlatıyoruz. Şimdi de forma yarışı kızıştığı için ilk 11'de oynamak kolay olmayacaktır. Ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Bu da beni mutlu ediyor. Umarım önümüzdeki haftalarda böyle devam ederiz." sözlerini sarf etti.

SAKATLIK YANITI

Alman teknik adam, Dinamo Kiev maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Coulibaly'nin durumuyla ilgili, "Coulibaly'nin durumu için söyleyebileceğim net bir şey yok, net bir bilgim yok. Sevindirici olan şey, sahaya dönüp maçın geri kalan kısmını takım arkadaşları ile izlemesiydi. Net olarak yarın göreceğiz. Umarım ciddi değildir. Umarım pazartesi yeniden bizimle birlikte oynayabilir." dedi.