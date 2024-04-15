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        Haberler Gündem Threads kapanıyor mu, neden kapanıyor? Açıklama geldi! Threads hesap kapatma ve silme nasıl yapılır?

        Threads kapanıyor mu? Rekabet Kurulu kararı açıkladı!

        Twitter'a rakip olarak piyasaya çıkan Threads kapanıyor iddiaları sosyal medyada yer aldı. Rekabet Kurulu'nun aldığı karara göre Threads kapanıyor mu, neden kapanıyor? Sorusu yanıt buldu. Açıklamada profilin devre dışı bırakılacağı, bilgilerin indirebilirebileceği yazıyor. Buna ek olarak Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de kullanılmayacak bilgisi geldi. İşte Threads uygulaması hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 16:15 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:20
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        Threads kapandı mı? Rekabet Kurulu'nun aldığı karar sebebiyle geçici olarak Türkiye'de hizmet vermeyi durdurduğunu açıklandı. Sosyal medyada yapılan açıklamada "Threads topluluğunu değerli buluyor ve yakında geri dönmeyi umuyoruz" ifadelerine yer verildi. Kullanıcılar Threads hesap kapatma ve slime nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki Threads kapanıyor mu, neden kapanıyor?

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        THREADS TÜRKIYE'DE GEÇİÇİ OLARAK FAALİYETİNİ DURDURDUĞUNU AÇIKLADI

        Twitter'a rakip olarak Facebook ve Instagram'ın sahibi Mark Zuckerberg tarafından piyasaya sürülen ve çıkış aşamasında da büyük tartışmalara sebep olan Threads bugünden itibaren Türkiye'de kullanılamayacak.

        Instagram, Facebook ve Threads'in çatı kuruluşu META hakkında geçtiğimiz haftalarda geçici tedbir kararı alınmıştı. Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Mevcut bulgular çerçevesinde; Instagram ve Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

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        THREADS KAPANIYOR MU? THREADS HESAP KAPATMA VE SİLME NASIL YAPILIR?

        "YAKINDA GERİ DÖNMEYİ UMUYORUZ"

        Şimdi ise sosyal medya uygulamasından açıklama geldi. Açıklamada, “Threads, Türkiye’de bir düzenleme kararı nedeniyle artık kullanılamayacak. Türk Rekabet Kurumu’nun bir kararına göre, Threads 29 Nisan 2024’ten itibaren Türkiye’deki insanlar için kullanılamayacak. Threads profili devre dışı bırakılacak ancak bilgilerinizi indirip profilinizi herhangi bir zamanda silebileceksiniz. Threads topluluğunu değerli buluyor ve yakında geri dönmeyi umuyoruz" ifadelerine yer verildi.

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        THREADS NEDİR?

        Meta’dan yapılan açıklamada, Threads’in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğu bildirildi.

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