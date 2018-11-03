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Thun: 2 - Neuchatel Xamax: 2 (Maç sonucu)

İsviçre Süper Lig karşılaşmasında Thun Neuchatel Xamax ile oynadı. Maç 2-2 beraberlikle tamamlandı

03 Kasım 2018 Cumartesi, 23:00 | Güncelleme:
Thun ile Neuchatel Xamax İsviçre Süper Lig mücadelesinde karşılaştı.

Thun, 41. dakikada Dejan Sorgic ile tabelayı 1-0 olarak değiştirdi. İlk yarıyı Thun 1-0 önde bitirdi. İlk yarıda Neuchatel Xamax oyuncusu Marcis Oss sarı kartla cezalandırıldı. 73. dakikada Geoffrey Treand, Neuchatel Xamax adına ilk golü attı.

81. dakikada Neuchatel Xamax oyuncusu Charles-Andre Doudin maçı 1-2 yapan golü attı.

90. dakikada Marvin Spielmann skoru 2-2 olarak değiştirdi.

İkinci yarıda Neuchatel Xamax oyuncuları Max Veloso, Raphael Nuzzolo, Laurent Walthert, Charles-Andre Doudin ile Thun oyuncuları Stefan Glarner, Dennis Salanovic sarı kartla cezalandırıldı.

Maçta başka gol olmadı ve mücadele 2-2 tamamlandı.

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