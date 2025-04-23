THY 23 NİSAN KAMPANYASI GENEL KURALLARI

Kampanya 22 Nisan 2025 (dahil) – 23 Nisan 2025 (dahil) tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 23 Nisan 2025 (dahil) – 30 Haziran 2025 (dahil) arasında olan biletler için geçerlidir.

Kampanya 04 Haziran 2025 (dahil) – 10 Haziran 2025 (dahil) tarihlerinde gerçekleştirilecek seyahatleri kapsamaz.

Kampanya İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı Türk Hava Yolları Ekonomi ve Business Class, yurt içi, tek yön ve gidiş-dönüş, direkt ve aktarmalı uçuşlarda geçerlidir.

Kampanya kapsamında 02 – 11 yaş aralığındaki (12.yaş gününü kutlamamış) çocuk yolcularımıza tüm vergi ve harçlar hariç, net ücretler üzerinden %50 indirim uygulanacaktır. İndirim sadece belirtilen yaş aralığındaki çocuk yolcularımıza uygulanacaktır. Çocuk yolcu ile birlikte seyahat eden yolcu olması durumunda indirim diğer yolculara uygulanmayacaktır.

İndirimin uygulanabilmesi için Türk Hava Yolları web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden uçuş seçilip ödeme aşamasına gelindiğinde THY2304 indirim kodu girilmelidir.

Kampanya kodunun kullanımı 25.000 adetle sınırlandırılmıştır.

Kampanya sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir. Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı çıkışlı uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare (ortak) seferlerde ve AJet uçuşlarında geçerli değildir.

Kampanya, Türk Hava Yolları çağrı merkezi, THY web sitesi, THY mobil uygulaması, THY satış ofisleri ve yetkili seyahat acenteleri dahil tüm satış kanallarında geçerlidir.

Kampanya kapsamında alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerlidir.

Kampanya grup rezervasyonları için geçerli değildir.

Kampanya kapsamında sunulan indirim, diğer indirim haklarıyla birleştirilemez.

Türk Hava Yolları kampanya kural ve koşullarını, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme, kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutar.