THY kabin ekibinin üniformasının değişeceği öğrenildi. Milano rekabetinin cesur modacısı Ettore Bilotta imzalı yeni üniformaların, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı tarafından da hızla onaylandığı belirtildi.

Hürriyet gazetesinden Uğur Cebeci'nin haberine göre yeni üniformalarla iki önemli gizli uçuş da yapıldı. İki uzun hattaki uçuşta üniformalar denendi. Bu uçuşlar 5 Ocak'ta kış iklim koşullarında Tokyo'ya ve 12 Ocak'ta yaz iklim koşullarında Johannesburg'a gerçekleşti.

"AYIRT EDİCİ BİR DURUŞ SERGİLİYOR"

Kabin ekibinin yeni üniformalarında antrasit, gri ve kurumsal bayrak kırmızısı dikkat çekti. Gidilen değişiklikle hostesler antrasit, kabin amirleri kırmızı ağırlığı olan üniformalar giyecek. Cebeci yazısında, İtalyan modacı Ettore Bilotta'nın prestijli, ikonik ve ayırt edici bir duruş yarattığını ifade etti. Boğazın köprülerindeki akış, semazenlerin bir döngü içerisindeki kesintisiz semaları ve hat sanatının akışkanlığı, özenli bir çalışmayla birleşmiş. Üniformalar bugün Türk ve dünya basınına tanıtılacak.

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