Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY ve havacılığa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Aycı, CNN TÜRK'te katıldığı programda soruları yanıtladı.

İşte Aycı'nın açıklamalarından önemli başlıklar;

- THY'nin satış iddialarına ilişkin: THY'nin yüzde 51'i BİST'te halka açık. Yüzde 49 blok hissesi Türkiye Varlık Fonu'na ait. Her seçim döneminde THY alınıp satılıyor. Sosyal medyada yayılıyor. Ne böyle bir görüşme var, ne böyle bir konu var. Türkiye, Türk Hava Yolları'ndan memnun. Havacılığın çıtasını yükselten bir gurur markası. Satışa ilişkin görüşme dahi yok, son derece yalan bir haber. Bu konuyu çok manidar buluyorum.

- İstanbul Havalimanı'na taşınma: Dünyanın en büyük havalimanına taşınıyoruz. Satın almıyoruz. Yatırımcılarımız yanılmasın. Biz özellikle yeni deneyimleri yaşatacak muhteşem bir tesise taşınıyoruz. Biz şu anda bu taşınmaya hazırız. 6 Nisan saat 14'te uçuşlar İstanbul Havalimanı'ndan başlayacak. Bize en yakın taşınma bizim yarımız kadar. Bizim yarımız kadar olan da bir iki tane. Havacılık tarihinin en büyük taşınmalarından biri olacak. Biz bu taşınmayı belgesel yapacağız. Uzman bir ekiple de çalışıyoruz. Bu hikayeyi de paylaşacağız. Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçaklar yolcusuz olarak gelecek. Diğer lokasyonlarda bulunan uçaklar yolcularıyla gelecek.



- Havalimanı içindeki yönlendirme çok önemli. 1100 tane personel aldık. Dünyanın en büyük terminali, 1 milyon 300 bin metrekare kapalı alan var.



-Özellikle havalimanı ile ilgili küçük videolar hazırlıyoruz. Yolcularımızın nasıl deneyim yaşayacağı ve hayatlarını nasıl kolaylaştıracağına ilişkin videolar hazırlıyoruz. Havalimanındaki yönlendirmeler çok önemli. Personeller bu konuda yardımcı olacak. Yolcularımıza havalimanı içinde mobil uygulamalarla birlikte yapacağız. Mobil uygulama ile birlikte gidecekleri kapıyı da uygulama ile göndereceğiz. Bizim mobil uygulamamızı yükleyenler erişime sahip olacak. Destek noktalarımızı havalimanı içinde çok artırdık. Özel bekleme alanları oluşturduk, yolcularımızın rahatını artırdık. Kayıp valizler için ekip oluşturduk. Transferler için 6 dilde uygulamayı devreye alıyoruz.



-Kargoda çift yönlü uygulayacağız hem Atatürk Havalimanı hem de İstanbul havalimanı kullanılacak. Hedef kargoda ilk 3'e girmek. Özellikle bugün dünyaki pazar payımızı binde 7'lerden yüze 2,2'ye getirdik.



- Uçuş sayılarını artıracağız.



- Turkuaz yolculukla ilgili yeni bir aydınlatma sistemi devreye alacağız.



- 15 Mart Cuma günü Çanakkale-İstabul seferlerini başlattık. İstanbul-Zonguldak'ı da testler bittikten sonra başlatıyoruz. Siirt'e de uçuşları başlattık. Erzurum'a da sefer sayımızı artırıyoruz.



- Dünyada 309 noktaya uçuyoruz. Özellikle pazar yapıcı olmak için frekans derinliğini artıracağız, uçuş sayılarımızı artıracağız. Çok başarılı çalışmayla birlikte Bangkok'da slot aldık. Bangkok, New York'u geçecek. 86 yıllık THY tarihinin en büyük doluluk oranına ulaştık