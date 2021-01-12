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THY yurtdışı uçuşlarında yüzde 40 indirim kampanyası başlattı

Koronavirüse bağlı tedbirler ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle havayolu taşımacılığında yolcu sayıları küresel olarak sert gerilerken; THY yurtdışı uçuşlarda yüzde 40 indirim kampanyası başlattığını duyurdu

THY yurtdışı uçuşlarında yüzde 40 indirim kampanyası başlattı
Reuters

THY'den yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı ile Çin anakarası varışlı/çıkışlar hariç olmak üzere yurtdışı uçuşlarda 13–15 Ocak 2021 tarihleri arasında satın alınacak biletler ile 1 Nisan-31 Aralık 2021 tarihleri arasında %40 indirimli uçulacağı belirtildi.
THY'nin yurtdışı yolcu sayısı 2020'de pandemi nedeniyle bir önceki yıla göre %67.8 düşüşle 14.12 milyona gerilemişti.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) 2020 yılına ilişkin açıkladığı verilere göre, küresel havayolu taşımacılığında talep 2020 yılında %61 geriledi.

Portföyünde 15 havalimanı bulunan TAV Havalimanları'nın İcra Kurulu Başkanı Sani Şener de bugün yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle düşen yolcu sayılarının eski seviyeleri yakalamasının 2023 yılını bulacağını belirtmişti.

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