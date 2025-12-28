Thylane Blondeau, iddialara ateş püskürdü

Bir dönem adından çok söz ettiren, her derginin kapağında yer alan, doğuştan gelen güzelliğiyle adını tüm dünyaya duyuran ünlü model Thylane Blondeau, estetik yaptırdığına ilişkin iddialara ateş püskürdü.

DÜNYANIN EN GÜZEL KIZI SEÇİLMİŞTİ Thylane Blondeau, henüz 3 yaşındayken dünyanın gelmiş geçmiş en büyük modacılarından biri olarak kabul edilen Jean Paul Gaultier'in dikkatini çekmeyi başarmıştı. Blondeau, daha 6 yaşındayken dünyanın en güzel kızı seçilmişti.

Fransız futbol yıldızı Patrick Blondeau ve televizyon sunucusu Veronika Loubry'nin kızı olan 24 yaşındaki Thylane Blondeau; "Bu tür yorumlardan bıktım. Gençliğimdeki fotoğraflarıma bakabilirsiniz, hiçbir şey değişmedi. 10 yaşımdan beri insanlar yüzüme bir şeyler yaptırdığımı söylüyor. Buna artık son verme zamanı geldi. Bugün bile insanlar beni görüp 'Sen en güzel kızsın' diyorlar. Hayır, hâlâ değilim, ben sadece bir insanım" diyerek estetik yaptırdığına yönelik yorumlara olan tepkisini dile getirdi.