Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.801,67 %-1,10
        DOLAR 35,4982 %0,19
        EURO 36,2170 %-0,31
        GRAM ALTIN 3.065,74 %0,03
        FAİZ 39,96 %0,20
        GÜMÜŞ GRAM 34,37 %-0,57
        BITCOIN 92.823,00 %-1,58
        GBP/TRY 42,9790 %-0,69
        EUR/USD 1,0193 %-0,50
        BRENT 80,65 %1,12
        ÇEYREK ALTIN 5.012,00 %0,02
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret ve perakende satış hacmi Kasım 2024'te yıllık bazda arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret ve perakende satış hacmi Kasım 2024'te yıllık bazda arttı

        Ticaret satış hacmi Kasım 2024'te yıllık bazda yüzde 8,7, perakende satış hacmi ise yüzde 16,4 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 11:06 Güncelleme: 13.01.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ticaret ve perakende satış hacmi arttı
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın kasım ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

        Buna göre, ticaret satış hacmi, Kasım 2024'te bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 arttı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,2, perakende ticaret satış hacmi yüzde 1,9 ve toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,6 artış kaydetti.

        Ticaret satış hacmi, Kasım 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artış gösterdi. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,2, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,3 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 16,4 yükseldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Trump göreve gelmeden göçmenler harekete geçti
        Trump göreve gelmeden göçmenler harekete geçti
        İstanbul'da yaşanmıştı... Sokaktaki infazın yeni görüntüsü!
        İstanbul'da yaşanmıştı... Sokaktaki infazın yeni görüntüsü!
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        123 suçtan aranıyordu! "Belki bulursunuz" demişti!
        123 suçtan aranıyordu! "Belki bulursunuz" demişti!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        "Rakibini adeta sindirdi"
        "Rakibini adeta sindirdi"
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        İşte o kanserin nedenleri!
        İşte o kanserin nedenleri!
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Afetzedelere kıyafet bağışladılar
        Afetzedelere kıyafet bağışladılar
        OSD'den hurda teşviki talebi
        OSD'den hurda teşviki talebi
        Kafede 'haraç' operasyonu!
        Kafede 'haraç' operasyonu!
        Depozitoda yeni dönem başlıyor
        Depozitoda yeni dönem başlıyor
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!
        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!