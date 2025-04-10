TİGEM 306 mevsimlik işçi alımı başvuruları bitiyor! TİGEM 306 mevsimlik işçi alımı kadro dağılımı ve şartları
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 306 mevsimlik geçici işçi alımı yapıyor. Son başvuru tarihinin yaklaştığı ilanda, adaylar başvurularına İŞKUR üzerinden yapacak. İlk incelemelerden sonra adaylar, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Kurada belirlenecek asil adaylar daha sonra yapılacak sözlü mülakata katılacak. İşte, TİGEM 306 mevsimlik personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı...
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 306 geçici mevsimlik işçi alımı yapıyor. İŞKUR üzerinden başvuru yapacak adaylar için kadro dağılımı ve istihdam edilecek personel sayısı belirlendi. Adaylar başvuru sürecinden sonra 6 Mayıs 2025 tarihinde Ankara'da yapılacak kuraya katılacak; burada ismi çıkanlar sözlü mülakata tabi tutulacak. Göreve başlama tarihi gibi detaylar daha sonra TİGEM tarafından ilan edilecek. İşte, detaylar...
TİGEM 306 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
07-11 Nisan 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. (şahsen, posta veya e posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).
TİGEM 306 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI
Beko Loder Operatörü pozisyonunda 3, Forklift Operatörü pozisyonunda 6, İş Makineleri Operatörü pozisyonunda 12, Ekip-Çavuş pozisyonunda 23, Lastik Tamircisi pozisyonunda 2, Elektrikçi pozisyonunda 13, Kamera Güv.Sis. Operatörü pozisyonunda 4, Garson pozisyonunda 3, İnşaat Ustası pozisyonunda 8, Kasap/Kasap Yardımcısı pozisyonunda 6, Nalbant pozisyonunda 4, At Bakıcısı/Seyis pozisyonunda 7, Hayvan Bakıcısı pozisyonunda 4, Kahya-K.Yardımcısı pozisyonunda 34, Kaloriferci-Sıhhi Tesisatçı pozisyonunda 6, Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) pozisyonunda 16, Tohum Hazırlama Makineleri Bakım ve Onarımcısı pozisyonunda 8, Selektör Makinesi Operatörü pozisyonunda 12, Zirai Alet/Makine Bakım Onarım Tamir Ustası pozisyonunda 20, Marangoz pozisyonunda 4, Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcısı pozisyonunda 2, İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı pozisyonunda 13, Traktör Bakım Onarımcısı pozisyonunda 24, İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı pozisyonunda 2, Center-Pivot/Zirai Sulamacı pozisyonunda 14, Sondaj İşçisi pozisyonunda 4, Ağır Araç Şoförü pozisyonunda 4, Otomotiv Elektrik Ustası pozisyonunda 10, Traktör Şoförü-Sürücü pozisyonunda 5, Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Operatörü pozisyonunda 9, Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Yemleme Vagonu Operatörü pozisyonunda 9, Tornacı pozisyonunda 4, Aşçı-Aşçı Yardımcısı-Fırıncı pozisyonunda 9 ve Arıcı pozisyonunda 2 olmak üzere toplamda 306 Geçici Mevsimlik İşçi alımı yapılacaktır.
TİGEM 306 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLAR
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2. İlan son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını doldurmamış olmak.
3. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. 7315 sayılı Kanun uyarınca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunun olumlu sonuçlanması.
5. Kamu haklarından mahrum olmamak.
6. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak.
7. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
9. Son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak.
10. Adaylar, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listeden müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak.
11. Kura çekimi, sözlü/mülakat-uygulama sınav ve diğer her türlü duyurular https://tigem.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililere herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.
12. Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin iş akitleri ilan/kura çekimi/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.
13. Diğer hususlarda ilgili mevzuat ve yönetmeliklere göre hareket edilir.
14. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.
15. 07.04.2025 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi teslim edilmesi gerekmektedir.(Kamu Kurumları için alınacak olan belgede adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydına ilişkin bilgilerin yer alması gerekmekte olup, E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da kabul edilecektir.)
16. Mülakatta başarılı sayılan adaylar, gece ve vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyetler, ağır ve tehlikeli her türlü iklim şartlarında, tozlu ve gürültülü işlerde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını Tam Teşekküllü Hastaneden son altı ay içerisinde alınmış Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirerek, idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri de yapmayı kabul etmiş sayılır.
17. Sözlü/mülakat-uygulama sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
18. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar, süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar, ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık veya mücbir sebeple göreve başlayamayacak durumda olanlar bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla hariç olmak üzere), atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar, göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılacaktır.
TİGEM 306 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İŞ-KUR tarafından bildirilen ve evrak kontrolü yapıldıktan sonra şartları taşıdığı tespit edilen adayların sayısının alınacak işçi sayısının 4 (dört) katını aşması durumunda adaylar noter kurasına tabi tutulacaktır. Noter kurası 06.05.2025 tarihinde saat 10:00 da Ankara Bulvarı TİGEM Sosyal Tesisleri 06560 Gazi Mahallesi-Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacak.
TİGEM 306 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN?
Noter kurasıyla belirlenen “asil aday” listesinde yer alan adaylar, genel değerlendirme, mesleki göreve ilişkin bilgi ve becerileri, mesleki göreve ilişkin uygulama değerlendirmeye ilişkin Sözlü/mülakat-uygulama sınava sıra ile alınacaklardır.
Sözlü/mülakat-uygulama sınava katılacak adayların sınav öncesinde ulaştıracakları belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar (https://tigem.gov.tr/) adresinde ilan edilecektir.