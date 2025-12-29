TİGEM işçi alımı yapıyor! TİGEM 254 personel işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

TİGEM işçi personel alımı yapacağını açıkladı. Başvurular 29 Aralık’ta başlıyor. Şahsen, posta veya e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek olup TİGEM başvuruları sadece İŞKUR üzerinden online yapılacak. Alımlar; Konya, Ankara, Bursa, Amasya, Eskişehir, Kırklareli, Sivas ve Iğdır başta olmak üzere çok sayıda ilde gerçekleştirilecek. İşte, 2025 2026 TİGEM personel alımı başvuru tarihi ve detayları