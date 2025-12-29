TİGEM işçi alımı yapıyor! TİGEM 254 personel işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl?
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) personel alımı yapacak. Kadroda yer almak isteyen vatandaşlar yayınlanan ilanda TİGEM başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı gibi detayları araştırıyor. Başvurular İŞKUR üzerinden bir hafta sürecek. Adaylar yalnızca bir işyeri ve bir meslek dalı için başvuru yapabilecek. Peki TİGEM 254 personel işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl? İşte detaylar
TİGEM işçi personel alımı yapacağını açıkladı. Başvurular 29 Aralık’ta başlıyor. Şahsen, posta veya e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek olup TİGEM başvuruları sadece İŞKUR üzerinden online yapılacak. Alımlar; Konya, Ankara, Bursa, Amasya, Eskişehir, Kırklareli, Sivas ve Iğdır başta olmak üzere çok sayıda ilde gerçekleştirilecek. İşte, 2025 2026 TİGEM personel alımı başvuru tarihi ve detayları
TİGEM 254 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre; TİGEM başvuruları 29 Aralık 2025 - 5 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak.
BAŞVURU YERİ:
İŞKUR e-Şube (https://esube.iskur.gov.tr)
BAŞVURU ŞEKLİ:
Sadece online başvuru olacak. Şahsen, posta veya e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
TİGEM HANGİ KADROLARA İŞÇİ ALIMI YAPACAK?
TİGEM bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 254 sürekli işçi alınacak. İşte öne çıkan kadrolar ve kontenjanlar:
İşçi Alımı Yapılacak Bazı Kadrolar
Traktör Şoförü / Sürücü – 73 kişi
Hayvan Bakıcısı – 52 kişi
At Bakıcısı (Seyis) – 13 kişi
İş Makineleri Operatörü – 10 kişi
İnşaat İşçisi – 8 kişi
Tarım Alet ve Makine Bakım Onarımcısı – 8 kişi
Elektrik Tesisat ve Pano Montörü – 7 kişi
Aşçı – 7 kişi
Kamyon Şoförü – 11 kişi
Center-Pivot / Zirai Sulamacı – 13 kişi
Şoför – 5 kişi
Otomotiv Elektrikçisi – 5 kişi
Kaynakçı – 7 kişi
Nalbant – 1 kişi
Pide Ustası – 2 kişi
Bilgi İşlem Destek Elemanı – 3 kişi
Basınla İlişkiler Görevlisi – 2 kişi
Alımlar; Konya, Ankara, Bursa, Amasya, Eskişehir, Kırklareli, Sivas ve Iğdır başta olmak üzere çok sayıda ilde gerçekleştirilecek.
TİGEM İŞÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
8-Adayların görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan etmeleri gerekmektedir.