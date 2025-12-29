Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam TİGEM işçi alımı yapıyor! TİGEM 254 personel işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

        Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) personel alımı yapacak. Kadroda yer almak isteyen vatandaşlar yayınlanan ilanda TİGEM başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı gibi detayları araştırıyor. Başvurular İŞKUR üzerinden bir hafta sürecek. Adaylar yalnızca bir işyeri ve bir meslek dalı için başvuru yapabilecek. Peki TİGEM 254 personel işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 13:24 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:24
        1

        TİGEM işçi personel alımı yapacağını açıkladı. Başvurular 29 Aralık’ta başlıyor. Şahsen, posta veya e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek olup TİGEM başvuruları sadece İŞKUR üzerinden online yapılacak. Alımlar; Konya, Ankara, Bursa, Amasya, Eskişehir, Kırklareli, Sivas ve Iğdır başta olmak üzere çok sayıda ilde gerçekleştirilecek. İşte, 2025 2026 TİGEM personel alımı başvuru tarihi ve detayları

        2

        TİGEM 254 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre; TİGEM başvuruları 29 Aralık 2025 - 5 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak.

        BAŞVURU YERİ:

        İŞKUR e-Şube (https://esube.iskur.gov.tr)

        BAŞVURU ŞEKLİ:

        Sadece online başvuru olacak. Şahsen, posta veya e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

        3

        TİGEM HANGİ KADROLARA İŞÇİ ALIMI YAPACAK?

        TİGEM bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 254 sürekli işçi alınacak. İşte öne çıkan kadrolar ve kontenjanlar:

        İşçi Alımı Yapılacak Bazı Kadrolar

        Traktör Şoförü / Sürücü – 73 kişi

        Hayvan Bakıcısı – 52 kişi

        At Bakıcısı (Seyis) – 13 kişi

        İş Makineleri Operatörü – 10 kişi

        İnşaat İşçisi – 8 kişi

        Tarım Alet ve Makine Bakım Onarımcısı – 8 kişi

        Elektrik Tesisat ve Pano Montörü – 7 kişi

        Aşçı – 7 kişi

        Kamyon Şoförü – 11 kişi

        Center-Pivot / Zirai Sulamacı – 13 kişi

        Şoför – 5 kişi

        Otomotiv Elektrikçisi – 5 kişi

        Kaynakçı – 7 kişi

        Nalbant – 1 kişi

        Pide Ustası – 2 kişi

        Bilgi İşlem Destek Elemanı – 3 kişi

        Basınla İlişkiler Görevlisi – 2 kişi

        Alımlar; Konya, Ankara, Bursa, Amasya, Eskişehir, Kırklareli, Sivas ve Iğdır başta olmak üzere çok sayıda ilde gerçekleştirilecek.

        4

        TİGEM İŞÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
        • İlanın yayınlandığı tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 46 yaşını tamamlamamış olmak.
        • Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
        • 7315 sayılı Kanun uyarınca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunun olumlu sonuçlanması.
        • Kamu haklarından mahrum olmamak.
        • Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak.
        • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

        8-Adayların görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan etmeleri gerekmektedir.

        • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
        • Son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak.
        • Adaylar, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listeden müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak.
        • Kura çekimi, sözlü/mülakat-uygulama sınav ve diğer her türlü duyurular https://tigem.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililere herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.
        • Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin iş akitleri ilan/kura çekimi/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.
        • Diğer hususlarda ilgili mevzuat ve yönetmeliklere göre hareket edilir.
        • Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.
        • 05.01.2026 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi teslim edilmesi gerekmektedir.(Kamu Kurumları için alınacak olan belgede adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydına ilişkin bilgilerin yer alması gerekmekte olup, E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da kabul edilecektir.)
        • Mülakatta başarılı sayılan adaylar, gece ve vardiyalı çalışma düzenini, her türlü iklim şartlarında tarımsal faaliyetlerde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını Tam Teşekküllü Hastaneden son altı ay içerisinde alınmış Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirerek, idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri de yapmayı kabul etmiş sayılır.
        • Sözlü/mülakat-uygulama sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
        • Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar, süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar, ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık veya mücbir sebeple göreve başlayamayacak durumda olanlar bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla hariç olmak üzere), atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar, göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılacaktır.

        İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
