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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Tıkla Gelsin, The Stevie Awards’tan 4 altın Stevie ile döndü - Teknoloji Haberleri

        Tıkla Gelsin, The Stevie Awards’tan 4 altın Stevie ile döndü

        Tıkla Gelsin, uluslararası iş dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan The Stevie Awards'ta "Incentive, Rewards, or Recognition Provider of the Year" da dahil olmak üzere 4 farklı kategoride Altın Stevie kazanarak, yenilikçi teknolojik altyapısı ve müşteri odaklı çözümleriyle global başarısını bir kez daha kanıtladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 14:41 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:41
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        The Stevie Awards'tan 4 altın ödül
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        Burger King, Popeyes, Arby’s, Subway, Sbarro, Usta Dönerci, Usta Pideci, Amasya Et ve Milgo markalarını bünyesinde bulunduran dijital sipariş platformu Tıkla Gelsin, 2025 The Stevie Awards for Sales & Customer Service programında, toplamda 4 altın Stevie kazandı.

        4 KATEGORİDE ZİRVEDE

        Tıkla Gelsin, The Stevie Awards kapsamında Best Use of Technology in Sales (Satışta Teknolojinin En İyi Kullanımı), Sales Incentive Program of the Year (Yılın Satış Teşvik Programı), Marketing Solution – Implementation (Pazarlama Çözümü-Uygulaması) ve Incentive, Rewards, or Recognition Provider of the Year (Yılın Teşvik, Ödül ve Tanınma Sağlayıcısı) kategorilerinde Altın Stevie’ye layık görüldü.

        Yılın Teşvik, Ödül ve Tanınma Sağlayıcısı kategorisinde ise Extra360 Technology Solutions’ın Tıkla Gelsin beraber gerçekleştirdiği çalışmalar ödüllendirildi. Şirket, teknolojileri ve müşteri odaklı yaklaşımıyla sektörde fark yaratmaya devam ettiğini açıkladı. Extra360 Technology Solutions ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde, kampanya çözümleri ve sadakat programlarıyla müşteri deneyimini en üst seviyeye taşıdığını vurgulayan Tıkla Gelsin, uluslararası alandaki bu prestijli ödüller ile başarısını taçlandırdı.

        Tıkla Gelsin Müşteri Deneyimi ve Pazarlama Direktörü Begümhan Kurdoğlu konuyla ilgili şunları söyledi: “The Stevie Awards gibi global ölçekte saygınlığı yüksek bir platformda dört Altın Stevie ile ödüllendirilmek, müşteri deneyimini merkeze alan stratejimizin ve teknoloji yatırımlarımızın uluslararası arenada da karşılık bulduğunu gösteriyor. Extra360 Technology Solutions ile hayata geçirdiğimiz yenilikçi çözümler sayesinde kullanıcılarımıza sunduğumuz deneyimi her geçen gün daha da ileri taşıyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum”.

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